Coronavirus : Orléans va envoyer du matériel à la ville chinoise de Yanghzou

Orléans, France

Depuis fin 2015, la ville d'Orléans est jumelée à la métropole de Yanghzou, à l'est de la Chine. De nombreux liens se sont établis et c'est donc tout naturellement que la ville d'Orléans a répondu ce mardi à l'appel lancé par Yanghzou à toutes ses villes jumelles.

Olivier Carré, le Maire d'Orléans, lors d'un voyage à Yanghzou - @Mairie d'Orléans

Bien que située à plus de 600 km de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie de Coronavirus, Yanghzou doit faire face à une pénurie de masques et de combinaisons pour lutter contre la propagation du virus. Orléans va donc lui en faire parvenir. On ne sait pas combien ni quand exactement. Mais, la mairie d'Orléans précise que Yanghzou prendra en charge les frais d'achat et d'expédition. Selon les autorités chinoises, le pic de l'épidémie pourrait intervenir d'ici 10 jours. Le dernier bilan fait état de 106 morts et près de 5.000 personnes infectées.