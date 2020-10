Coronavirus : où en est l'évolution de l'épidémie en Normandie au premier jour de reconfinement ?

Au premier jour de reconfinement en France, comment évolue l'épidémie de Covid-19 en Normandie ? Le virus continue de circuler rapidement. Et tous les indicateurs sont au rouge dans notre région.

Plus de personnes hospitalisées qu'au printemps

Selon les chiffres de Santé Publique France, 916 personnes sont hospitalisées au jeudi 29 octobre, soit 317 de plus en une semaine seulement. C'est un record depuis le début de l'épidémie de coronavirus en France. Le précédent record dans notre région remonte au 10 avril dernier avec 741 personnes hospitalisées

En Normandie, 116 patients sont en réanimation. C'est 36 de plus en sept jours. On est encore loin du pic du 7 avril dernier. 225 patients étaient en réanimation à cette date. Mais on est au même niveau que fin mars.

La Seine-Maritime en première ligne

La Seine-Maritime répresente à elle seule la moitié des personnes hospitalisées et en réanimation. On compte 485 hospitalisations et 60 patients en réanimation dans le département. Le Cavaldos se classe deuxième, suivi de l'Eure et de la Manche. L'Orne est le département le moins touché dans notre région.

On enregistre 628 décès depuis le début de l'épidémie en Normandie. Depuis une semaine, 70 personnes sont décédées. Ce sont essentiellement des personnes de plus de 65 ans.

Le taux d'incidence s'emballe

La circulation du virus s'est accélérée dans la région puisque le taux d'incidence pour 100 000 habitants est passé en une semaine de 182,5 à 294,2 (Chiffre au 26 octobre 2020). C'est en Seine-Maritime que le virus circule le plus. Le taux d'incidence atteint 368,7 pour 100 000 habitants dans ce département.

Dans le Calvados, il atteint 314 pour 100 000 habitants. Le taux d'incidence est de 251,2 dans l'Eure, de 200,4 dans l'Orne. C'est dans la Somme que la circulation du virus est la plus faible dans notre région avec un taux d'incidence de 182,8.