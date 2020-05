Coronavirus : où en est la réouverture des déchetteries en Auvergne ?

Vous êtes nombreux à avoir fait du tri ou à avoir soigné votre jardin pendant ce confinement et à attendre avec impatience la réouverture de votre déchetterie. En Auvergne, la situation est pour l'instant très disparate entre celles qui restent fermées, d'autres ouvertes partiellement ou uniquement pour les professionnels.

Les déchetteries de l'Allier prises d'assaut

Dans l'Allier, les différents syndicats de gestion des déchets se sont accordés pour ouvrir il y a 10 jours, mais uniquement pour les déchets verts et sur rendez-vous. "Grosso modo, c'est pas loin de 300 appels jour", rien que pour le Sictom Nord Allier que dirige Thierry Godet. Et si seuls les déchets verts sont acceptés pour le moment, c'est parce "derrière, on a une plateforme de compostage et parce que c'est une demande des services de l'Etat, car les exploitants de stations d'épuration ont besoin de ces déchets verts pour hygiéniser toutes les boues qui sortent des stations".

Ce qui freine pour l'instant une reprise totale d'activité, c'est que les autres filières de traitement des déchets sont à l'arrêt et les déchetteries n'ont pas la capacité de stocker indéfiniment. Au Syndicat du Bois de l'Aumône qui gère dix déchetteries du Puy-de-Dôme, la réouverture se heurte aussi à des problèmes d'effectifs entre les salariés à la maison pour garde d'enfants et ceux considérés comme à risque vis à vis du virus.

Quelles déchetteries ouvertes dans le Puy-de-Dôme ?

Les sept déchetteries de Clermont Auvergne Métropole devraient rouvrir le 12 mai.

Seuls les professionnels ont accès, et sous conditions aux quatre déchetteries du SICTOM de Pontaumur-Pontgibaud.



Les 10 déchetteries du Syndicat du Bois de l'Aumône devraient rouvrir progressivement mi-mai avec un accès sur rendez-vous. C’est déjà le cas pour celles de Billom, Riom et Veyre-Monton ouvertes uniquement aux professionnels.



La déchetterie de Thiers est ouverte aux professionnels le jeudi. Les quatre déchetteries du secteur devraient rouvrir progressivement aux particuliers et sur rendez-vous à compter du 11 mai.

Quelles déchetteries ouvertes dans l'Allier ?

Pour les déchetteries du Sictom Nord Allier, ouverture partielle, uniquement pour les déchets verts et sur rendez-vous. Même fonctionnement pour les sites du Sictom Sud Allier et pour la déchetterie de Cusset, accessibles aux 39 communes de Vichy Communauté.

Quelles déchetteries ouvertes dans le Cantal ?

A compter du 4 mai, la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac rouvre la déchetterie des Quatre Chemins, sur rendez-vous, et d’abord pour les particuliers. L’ouverture aux professionnels suivra dans un second temps.

La déchetterie intercommunale de Mauriac, déjà partiellement ouverte aux professionnels, rouvrira également lundi 4 mai pour les particuliers mais avec un accès contrôlé.

Ouverture partielle uniquement pour les professionnels à Saint-Flour, Pierrefort, Condat et Riom-ès-Montagne.

Quelles déchetteries ouvertes en Haute-Loire ?

Le Sictom des Monts du Forez, a ouvert partiellement deux sites, uniquement pour les professionnels.

Ouverture partielle aux particuliers pour les déchetteries du SYMPTTOM. Le mardi pour Yssingeaux, mercredi pour Bas-en-Basset et le jeudi pour Monistrol-sur-Loire.