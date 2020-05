Coronavirus - Où faire les tests de dépistage en Limousin ?

Le déconfinement débuté lundi s'accompagne d'une sérieuse montée en puissance des tests de dépistage du Covid-19. L'ARS (Agence Régionale de Santé) espère arriver ces jours-ci à une capacité de 11.000 tests quotidiens en Nouvelle-Aquitaine si nécessaire. Où faire les prélèvements en Limousin, quel est le parcours de soin et le suivi mis en place ?

Première étape, indispensable : aller voir son médecin traitant. C'est lui qui prescrira le test, remboursé à 100 % par la Sécurité Sociale. Puis direction l'un des points de dépistages. En Haute-Vienne et Corrèze, il y a une bonne vingtaine (voir cartes ARS) de lieux de prélèvements, entre les hôpitaux et les laboratoires privés comme Astralab, Synlab ou Biolyss pour citer les plus courants et connus, la plupart ont d'ailleurs mis en place un accueil dédié au Covid, que ce soit à pied ou en voiture.

Test positif ? Tout est prévu, pour le patient et pour ses proches

En cas de résultat positif, le patient, toujours suivi par son médecin traitant, reste confiné, chez lui, ou ailleurs : s'il veut volontairement s'isoler de ses proches, une solution d'hébergement dans un hôtel, par exemple, sera trouvée.

Lieux de tests en Corrèze - © ARS Nouvelle Aquitaine

Là aussi, les nuitées, les repas, le service de lingerie seront entièrement pris en charge par l'Etat. Enfin, l'Assurance maladie questionnera la personne positive sur son emploi du temps récent, pour rechercher des "cas contacts", c'est-à-dire des personnes que le patient positif aurait pu contaminer. La Sécurité Sociale joindra ensuite ces personnes potentiellement infectées, pour qu'elles subissent à leur tour des tests, dont les coûts seront là aussi intégralement pris en charge.

Lieux de tests en Haute-Vienne - © ARS Nouvelle Aquitaine

A consulter : le site de l'ARS de Nouvelle Aquitaine, qui réactualise régulièrement les lieux de tests en Limousin et dans toute la grande région.