Coronavirus : quels marchés alimentaires sont autorisés dans le Gard ?

Depuis le 23 mars dernier, les marchés, couverts ou non, ne sont plus autorisés, en raison de la crise sanitaire et de l'épidémie de coronavirus. Mais des dérogations sont encore accordées. Les Préfets peuvent accorder une "autorisation d’ouverture pour des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population locale". Dans le Gard, sont ainsi concernées les communes suivantes, à la date de ce vendredi 03 avril 2020 :

Arrondissement d’Alès, deux nouvelles dérogations :

Chamborigaud

Saint Hippolyte-de-Caton

Ces communes complètent la liste existante établie le 30 mars à savoir :

Arrondissement d’Alès : Bourdic, Brignon,Brouzet-lès-Alès, Gagnières, Générargues, Montfaucon, Nages et Solorgues, Rochegude, Sainte Anastasie, Saint Bonnet du Gard et Saint-Maurice-de-Cazevieille



Arrondissement de Nîmes : Codolet, Estézargues, Garrigues-Sainte-Eulalie, Saint-Étienne-des-Sorts,Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-Nazaire, Théziers, Vénéjan et Verfeuil

Arrondissement de Le Vigan : Canaules-et-Argentières, Durfort-et Argentières, Colognac etMonoblet.

Les marchés alimentaires autorisés devront respecter les règles suivantes et le schéma indicatif de configuration des lieux d’organisation géographique (voir ci dessous) :