Coronavirus : où se faire dépister avant le réveillon du Nouvel An au Pays Basque ?

Alors que les hypermarchés ont reçu ce mardi l'autorisation de vendre des autotests, les tests PCR et antigéniques se font rares au Pays Basque avant le réveillon du Nouvel An. Pour les PCR, c'est même quasiment impossible d'en trouver avant la semaine prochaine.

Trouver un créneau pour se faire dépister au Covid-19 devient compliqué au Pays Basque avant le réveillon du Nouvel An. Les test PCR sur rendez-vous sont introuvables avant la semaine prochaine. Quelques créneaux restent ouverts pour des tests antigéniques en pharmacie. La liste des centres (pharmacies ou laboratoires) disponibles dans le département sont à retrouver ici.

Les laboratoires d'analyses pris d'assaut

Sur la plateforme Doctolib, impossible de trouver un créneau pour un test PCR au Pays Basque avant le lundi 3 janvier. Seul le laboratoire place des Gascons à Bayonne prend des patients sans rendez-vous (sauf personnes symptomatiques ou cas contact) le matin en semaine de 10h à 11h30. Les laboratoires conseillent de vérifier régulièrement les disponibilités de rendez-vous en ligne en cas de désistement.

Concernant les tests antigéniques, quelques créneaux restent disponibles dans certaines pharmacies, à Anglet, Biarritz ou Saint-Pierre-d'Irube mais deviennent des denrées rares, où alors chez certains professionnels de santé comme des médecins et kinésithérapeutes. Les tests antigéniques sans rendez-vous, mais avec plus d'attente, restent possible dans quelques officines comme en centre-ville de Bayonne, et dans les centres commerciaux de Saint-Pierre-d'Irube et Anglet.

Par ailleurs, les autotests à réaliser chez soi, qui étaient vendus en pharmacie, sont depuis ce mardi disponibles à la vente dans les grandes surfaces.