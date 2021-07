Coronavirus : où sont passés les "cahiers de rappel" dans les restaurants d'Amiens ?

Alors que le variant delta du coronavirus est de plus en plus présent dans la Somme, la préfecture rappelle l'importance de la tenue des fameux "cahiers de rappel" dans les bars et restaurants. Mais dans les faits, à Amiens, certains établissements ou clients ne jouent pas le jeu.

La propagation du variant delta du covid-19 s'accélère dans la Somme. Selon les derniers chiffres de la préfecture, cette souche représente 30 cas de coronavirus pour 100.000 habitants et à Amiens, ce taux d'incidence est même plus élevé, avec 50 cas pour 100.000 personnes. Selon les services de l'Etat, il y a du relâchement dans le respect des gestes barrière, ce qui a engendré des foyers de contamination dans certains bars et restaurants amiénois.

Sur le papier, depuis le 9 juin, ces établissements - les cafés, bars, restaurants et salles de sport - sont obligés de tenir à jour un cahier de rappel, papier ou numérique. Il s'agit d'un registre où les clients laissent leurs coordonnées et horaires de passage afin d'être recontactés si un cas de coronavirus est détecté.

"Notre cahier de rappel est juste à l'entrée du restaurant, indique Jordan Perret, de la crêperie La Mangeoire, en centre-ville d'Amiens, en pointant du doigt un tas de feuilles déjà bien remplies.

Dans son restaurant, Jordan Perret ne peine pas trop à remplir son cahier de rappel. © Radio France - Hélène Fromenty

"On l'indique aux gens dès qu'ils passent la porte, ou sinon ils peuvent flasher avec l'application TousAntiCovid, reprend le restaurateur. Tout le monde joue le jeu, on n'a pas eu de souci avec ça."

Et en effet, Jean-Luc, assis en terrasse avec sa fille compte bien laisser ses coordonnées avant de payer sa galette complète. "Je trouve ça tout a fait normal si on veut éradiquer au plus vite cette pandémie."

Passer à autre chose

Mais à l'inverse, d'autres clients ignorent l'existence de ce registre ou ne veulent tout simplement pas le remplir.

"Si je peux éviter, j'évite, assure Isabelle, attablée devant un filet-mignon à La Table Saint-Firmin, à deux pas de la cathédrale d'Amiens. C'est une forme de flicage. Je l'ai fait à la période haute, cet hiver. Là c'est l'été, j'ai moins envie. Il faut qu'on passe à autre chose maintenant."

Dans l'établissement d'Isabelle Jacob peu de clients scannent le cahier de rappel numérique. © Radio France - Hélène Fromenty

Et à en croire la patronne des lieux, peu de clients prennent le temps de flasher le QR code pourtant affiché en grand sur le comptoir. "Les gens n'y pensent pas, explique Isabelle Jacob. Et puis, quand on a un gros service, on est que deux en salle, on ne peut pas passer notre temps à demander aux gens de scanner."

Le numéro de Macron

Alors plutôt que de courir après les clients, certains de ses confrères ont tout bonnement décidé de supprimer le dispositif. "On l'utilisait au début, mais on ne s'en sert plus, reconnait un restaurateur amiénois qui préfère rester anonyme. Les gens ne voulaient pas le remplir, ou alors ils écrivaient n'importe quoi, comme le nom et le numéro d'Emmanuel Macron."

Une décision regrettable pour le président de l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans la Somme, le principal syndicat de la profession.

Le président de l'UMIH, Christophe Duprez, également patron du restaurant Le Quai à Amiens. © Radio France - Hélène Fromenty

"Nous avons été fermés pendant 7 mois, notre profession a énormément souffert des confinements, rappelle Christophe Duprez. Donc je demande à tout le monde d'être citoyen, et de faire ces pas qui sont peut-être nécessaires pour que l'on puisse faire notre métier correctement, et qu'on ne soit pas reconfinés à la rentrée."

Rappelons que les restaurateurs doivent assurer la confidentialité de ces cahiers de rappel, et détruire les données que vous leur aurez laissées au bout de 15 jours.