Ouverts ? Fermés ? Quatre marchés et des situations bien différentes à Dijon, au huitième jour de confinement contre le coronavirus. Les Halles restent ouvertes, le marché des Grésilles est en sursis, ceux de Fontaine d’Ouche et du Port du Canal sont fermés.

Coronavirus : ouverture (ou non) des marchés, la situation à Dijon

Au huitième jour du confinement, pour endiguer la pandémie de coronavirus, le gouvernement a pris de nouvelles décisions. Parmi elles, la fermeture de tous les marchés, sauf dérogation. Concrètement, les marchés sont interdits, mais les maires peuvent, au cas par cas, demander aux préfets le maintien de certains d'entre eux.

Deux marchés fermés à Dijon

A Dijon, deux marchés n'ont plus le droit d'ouvrir, à partir du mardi 24 mars 2020. Il s'agit des marchés de Fontaine d’Ouche et du Port du Canal. Pour quelle raison ? "Les habitants disposent de magasins d’alimentation à proximité immédiate et peuvent ainsi s’approvisionner", indique la mairie dans un communiqué.

Les Halles restent ouvertes

En revanche, les Halles de Dijon, en centre-ville, restent ouvertes. Selon la mairie, la population, "ne dispose pas, dans un rayon acceptable, de suffisamment de magasins alimentaires au regard de la densité des habitants". Un maintien accompagné d'un changement dans l'organisation du marché : on pourra y entrer uniquement par l'entrée nord - Rue Bannelier - et en sortir par l'entrée sud - Rue Claude Ramey. La municipalité précise que des agents de sécurité seront présents "pour faire respecter les consignes et les gestes barrières".

Distances de sécurité respectées aux Halles de Dijon pendant le confinement © Maxppp - TARDIVON JC

Le marché des Grésilles en sursis ?

Le prochain marché des Grésilles doit avoir lieu jeudi 26 mars 2020 au matin. Une ouverture qui aura valeur de test en quelque sorte. "Pour l'instant, il reste ouvert, indique la mairie. La police municipale sera présente pour vérifier la bonne application des gestes barrières". La ville indique que le marché sera fermé "si les consignes ne sont pas strictement respectées".