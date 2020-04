Coronavirus : "Over the Blues" cherche des bénévoles à Dijon pour fabriquer des sur-blouses aux soignants

Le mouvement de solidarité national "Over the Blues" qui vise à coudre des sur-blouses, afin de les offrir aux soignants, débarque à Dijon. L'antenne ayant ouvert ce 22 avril, couturiers et couturières bénévoles sont attendus, ainsi que vos dons de tissus et coups de main pour la livraison.