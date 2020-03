Coronavirus : pas d'inquiétude, ni de rayons dévalisés au Leclerc de La Pardieu à Clermont-Ferrand

Il y a une semaine, on s'inquiétait déjà lors de la collecte des Restos du Coeur. Le rayon "pâtes" du Lidl à Aubière était quasiment vide. Alors que de nouvelles annonces du président de la République ont été faites jeudi soir, on a tous craint de nouvelles images sur les réseaux sociaux de personnes dévalisant les magasins pour faire des stocks.

Ce samedi, pourtant, l'affluence était quasiment normale. Un peu plus importante que d'habitude, mais, après tout, nous sommes samedi, jour traditionnellement important pour les familles qui viennent faire leurs courses. "C'est ce qu'on fait chaque mois" raconte Sandrine, alors qu'elle range dans son coffre plusieurs packs d'eau. Elle constate néanmoins la psychose qui règne en ce moment dans les magasins. "On a vu des gens avec des masques" raconte-t-elle, "mais si tu es malade, tu ne viens pas" assure-t-elle, fermement.

Lucien et Marie, un couple de retraités, n'ont pas non plus fait leurs stocks. "J'ai connu la guerre, alors ce n'est le virus qui va m'embêter" assène-t-il comme une vérité absolue. Ils ont bien fait le tour du magasin, et ont constaté quelques paquets manquants. "Il y en a qui font plein de réserves de boîtes de conserves" explique Marie. Il faut dire que les cartons de pâtes, de farine et les essuie-tout ont quitté leur place originale pour se trouver en pleine allée centrale. "Ils se croient chez Lidl, en mettant des produits sur des palettes" s'esclaffe cette clermontoise.

Quelques paquets de pâtes manquants, mais rien de grave. Les stocks sont dans les cartons. © Radio France - Mickaël Chailloux

Pas de panique, il y a des stocks

Le directeur du magasin ne souhaite pas s'exprimer, afin dit-il "de ne pas alimenter la psychose". Pour autant, comme l'a dit le PDG de Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, "il n'y a pas de raison de paniquer sur l'approvisionnement des produits". C'est le cas aussi à Clermont-Ferrand, et c'était d'ailleurs le discours de la Préfète du Puy-de-Dôme ce vendredi, lors de l'émission spéciale réalisée sur France Bleu Pays d'Auvergne.

Seul grand changement : les files d'attente. Ce vendredi, elles ont pu aller jusqu'à une heure et demie d'attente. "De mémoire de caissière, je n'ai pas vu ça en 28 ans" expliquait l'une d'entre-elles.