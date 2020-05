Coronavirus : Pas de Corvette aux 24 heures du Mans

Le constructeur américain jette l'éponge. Il n'engagera pas de voitures cette année aux 24 heures du Mans. Le report de la date de la course en septembre à cause de l'épidémie de Covid-19 est incompatible avec le championnat américain.

C'est un nouveau coup dur pour les organisateurs des 24 heures du Mans. Il n'y aura pas de Corvette au départ de la 88e édition de la course, le 19 septembre. Le constructeur américain devait engager deux C8.R dans la catégorie LMGTE Pro mais finalement il jette l'éponge. "Notre décision de ne pas participer à cette course historique cette année n'a pas été facile" explique le constructeur dans un tweet. "Plusieurs facteurs ont joué dans notre décision, y compris les conditions actuelles et le calendrier reprogrammé". A cause de l'épidémie de Covid-19, la 88e édition des 24 heures du Mans, qui devait se courir en juin comme c'est la tradition, a été reportée aux 19 et 20 septembre 2020.

Un calendrier chamboulé qui est incompatible avec le championnat américain expliquent nos confrères de Motorsport.com. Une manche d'IMSA est programmé à Laguna Seca le 6 septembre, soit une semaine seulement avant le pesage au Mans. Une autre course, celle de Mid-Ohio, est prévue le 27 septembre, soit une semaine après la classique mancelle. C'est la première fois depuis 1999 que Corvette sera absente au Mans.

"Nous sommes fiers que Corvette Racing ait été invitée aux 24 Heures du Mans au cours des 20 dernières années et regrettons de ne pas participer cette année" explique le constructeur. "Nous espérons avoir à nouveau l'occasion de courir au Mans".