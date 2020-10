Coronavirus : pas de couvre-feu sur la métropole bordelaise, "relativement épargnée"

Emmanuel Macron a pris la parole ce mercredi 14 octobre pour annoncer, entre autres, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 6h, dès samedi en Ile-de-France et dans les métropoles de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse. La métropole bordelaise échappe à cette mesure. Le maire de Bordeaux Pierre Hurmic n'est pas surpris. "La métropole bordelaise est relativement épargnée par l'aggravation de la circulation du virus" souligne-t-il. "Les professionnels, les habitants, font beaucoup d'efforts (...) nos services hospitaliers sont aussi très présents. Je n'aurais pas compris qu'on soit traités comme des villes où la maladie se propage avec beaucoup plus de célérité." Si le nombre de cas pour 100.000 habitants reste au-dessus du seuil d'alerte particulièrement à Bordeaux, il est moins élevé qu'à Paris.

"Six à table" : une consigne difficile à appliquer, estiment les Bordelais

Le chef de l'Etat a assuré que la population pourrait partir en vacances. Mais il a aussi demandé, à titre de recommandation, de "ne pas être plus de six à table" dans un cadre privé. "Ce n'est pas tenable" assure Cédric, un Bordelais qui s'apprête à passer les vacances en famille. "On va faire attention, évidemment, surtout aux personnes âgées. Mais dans les familles, à cette période, avec en plus les fêtes de fin d'année qui approchent...ça va être compliqué de n'être que six à table !" Marianne, elle, est prête à appliquer cette préconisation. "Cela ne me paraît pas incohérent...moi, je ne suis pas spécialiste, pas médecin, je fais confiance. Et j'imagine que le gouvernement ne fait pas ça juste pour nous emmerder !"

"Six à table" : les réactions des Bordelais Copier

La Gironde moins fréquentée par les touristes à la Toussaint ?

Le couvre-feu dans de grandes métropoles telles que Lille, Lyon ou Paris, qui fournissent habituellement un important contingent de touristes à la Gironde, font craindre des vacances moroses dans le secteur du tourisme. "Il ne faut pas s'attendre à la venue des habitants de ces grandes métropoles. Ils auront des contraintes, ils devront réorganiser leur quotidien : je doute qu'ils aient la tête aux vacances" explique Pascale Got, présidente de Gironde tourisme et conseillère départementale des portes du Médoc. "Et pour tout ce qui va être tourisme d'affaires, salons produits un peu de luxe, tourisme international...je ne nous vois franchement pas sortis du tunnel" ajoute-t-elle alors qu'Emmanuel Macron prédit que "nous en avons jusqu'à l'été 2021 au moins" avec le coronavirus.