Coronavirus : Fêtes Jeanne d'Arc à Orléans, pas de défilé mais un appel à décorer fenêtres et balcons

Traditionnellement chaque 8 mai, depuis 1429 Orléans célèbre Jeanne d'Arc, sa libératrice. Le défilé commémoratif parcourt les rues de la ville, il rassemble sur son passage des milliers de personnes. Mais cette année à cause de l'épidémie de coronavirus, les 591 èmes fêtes johanniques n'ont pas lieu. C'est la première fois que cela se produit depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, car même en 1968 elles avaient été maintenues. Les célébrations devaient débuter le 26 avril et durer jusqu'au 17 mai.

Pavoiser fenêtres et balcons

Impossible avec la situation sanitaire d'organiser le grand cortège du 8 mai, alors l'Association Orléans Jeanne d'Arc a voulu marquer le coup. Pour qu'il y ait un air de fête, en ce vendredi, elle invite les habitants à décorer aux couleurs de la Ville et de Jeanne d'Arc, les fenêtres de leurs appartements et les balcons de leurs maisons.

"Faisons avec les moyens du bord qui sont ceux que nous offre le confinement" propose Bénédicte Baranger la présidente de l'association qui a proposé cette idée à la mairie. "Par exemple avec deux tee-shirts rouge et jaune ou alors du tissu bleu et blanc puisque ce sont les couleurs de Jeanne d'Arc. Pourquoi ne pas mettre une statue, un bouquet de fleurs ou encore un tissu blanc sur lequel on peut simplement écrire "Vive Jeanne d'arc" et puis les enfants peuvent aussi faire des dessins et les accrocher dehors" ajoute Bénédicte Baranger.

Appel lancé à décorer les habitations - Photo association Orléans Jeanne d'Arc

On s'ennuie en fait sans Jeanne d'Arc - Bénédicte Baranger

"L'idée c'est de rendre notre ville joyeuse comme elle l'est généralement au moment du 8 mai" précise encore la présidente de l'association qui espère voir les façades décorées durant plusieurs jours et pourquoi pas au-delà du déconfinement.

En attendant dit-elle "on va pouvoir marcher 1 heure autour de chez soi, le nez en l'air, en admirant toutes ces couleurs. C_'est aussi rendre la ville heureuse dans un moment qui est difficile_, alors que chaque année les Fêtes de Jeanne d'Arc nous rassemblent. Et puis ne rien faire, vraiment c'était un crève-coeur".

Bénédicte Baranger précise que cet appel à décorer ne concerne pas qu'Orléans, les habitants des communes autour sont invités à s'y associer.

Enfin l'association Orléans Jeanne d'Arc espère que 2020 ne sera pas une année blanche et "que les célébrations des 591 èmes fêtes Johanniques pourront se dérouler après l'été". Pour l'instant la mairie les a décalées, elles pourraient avoir lieu fin septembre-début octobre, la date reste à préciser et on ne sait pas non plus pour l'instant sous quelle forme.