Coronavirus : pas de nouveaux cas en région Centre-Val de Loire

Le bilan des contaminations au coronavirus n'a pas évolué en région Centre-Val de Loire. 17 patients sont toujours hospitalisés à Orléans et à Tours. Leur état de santé est rassurant, selon l'Agence régionale de santé.

La Région Centre-Val de Loire semble toujours relativement épargnée par le coronavirus. Le dernier bilan transmis ce mardi matin par l'Agence régionale de santé ne fait pas état de nouveaux cas détectés. On en reste donc à 17 personnes contaminées par le coronavirus en Centre-Val de Loire : 5 en Indre-et-Loire ; 5 en Eure-et-Loir et 7 dans le Loiret. Ils sont hospitalisés à Orléans et à Tours. L'ARS indique que l'état de santé est rassurant pour l'ensemble des patients hospitalisés.

L'Indre, le Cher et le Loir-et-Cher n'ont toujours aucun cas confirmé de coronavirus.

Le rappel des consignes de sécurité et d'hygiène

En cas de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, vous pouvez contacter le Samu Centre 15 pour faire part de vos symptômes. D'autant plus si vous vivez ou si vous revenez depuis moins de 14 jours d'une zone où circule le coronavirus. Il faut également ne pas se rendre chez son médecin, éviter tout contact avec son entourage, porter un masque.

Enfin, il est important pour l'ensemble de la population de respecter quelques consignes d'hygiène : penser à régulièrement se laver les mains, ne pas faire la bise, ne pas serrer la main, tousser dans son coude...