Coronavirus : pas de nouvelles restrictions en Dordogne après les annonces d'Olivier Véran

L'évolution de l'épidémie de coronavirus entraîne un redécoupage de la carte de France. Olivier Véran, le ministre de la santé a présenté les détails ce mercredi 23 septembre au cours d'une conférence de presse. 69 départements ont dépassé le seuil d'alerte. Cela signifie que le taux d'incidence est supérieur à 50.

La Dordogne est en dessous du seuil d'alerte et n'est pas concernée par ces nouvelles restrictions mais Olivier Véran demande à tous les Français de limiter les dîners et de sortir plusieurs fois avec des personnes différentes.

De nouvelles restrictions surtout en Guadeloupe et à Aix-Marseille

A cause de la dégradation des indicateurs de l'épidémie en Guadeloupe et dans la métropole Aix-Marseille, ces deux territoires deviennent des zones d'alerte maximale. Les bars et les restaurants ferment à partir de ce samedi 26 septembre comme l'ensemble des endroits accueillants du public, sauf ceux qui imposent un protocole sanitaire strict.

11 métropoles comme Bordeaux Paris, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, Lyon et Nice deviennent des zones d'alerte renforcées. Les bars et les restaurants restent ouverts mais doivent fermer à partir de 22 heures à partir du lundi 28 septembre. Les réunions en extérieur à plus de 10 personnes sont interdites dans l'espace public. Les fêtes locales sont annulées. Les salles de sports et les gymnases referment leurs portes. Dans les Ehpad, les visites sont maintenues mais uniquement sur rendez-vous.