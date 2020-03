Coronavirus : pas de pénurie d'eau potable en Île-de-France assure le syndicat des eaux de la région

Alors que le confinement se prolonge en France, certains franciliens se sont rués dans les magasins pour faire des provisions. Le gouvernement rassure, il n'y aura pas de pénurie. Il n'y en aura pas non plus pour l'eau potable en Île-de-France assure le syndicat d'eau potable de la région.

Alors que le confinement dure en France pour limiter la propagation du coronavirus, plusieurs ministres sont montés au créneau pour rassurer la population sur une possible pénurie dans l'alimentation. Il n'y en aura pas, ont-ils martelés ces derniers jours.

Un service d'importance vitale

Il n'y aura pas non plus de pénurie d'eau potable en Île-de-France. C'est le message rassurant que souhaite faire passer ce samedi Christophe Perrod, directeur général des services techniques du syndicat des eaux d'Île-de-France, contacté par France Bleu Paris : "Le service public d'eau potable en Île-de-France est un _service d'importance vitale_, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la continuité du service d'eau potable sur notre territoire, autant en quantité qu'en qualité".

Alors que certains habitants se ruent dans les supermarchés pour acheter de l'eau en bouteille notamment, il rappelle que "vous pouvez boire l'eau du robinet tranquillement, vous n'en manquerez pas dans les jours et semaines qui viennent sauf situation catastrophique". Il parle même d'une période de plus d'un mois et demi assuré pour l'eau potable en Île-de-France.

Les agents ont annulé leurs vacances pour assurer la continuité du service

"Nos équipes sont fortement mobilisées et engagées, il n'y a pas de défection car certains salariés qui devaient partir en vacances ont, d'eux-mêmes, proposé de les annuler pour être disponible et assurer le service", dit-il.

Les agents n'ont pas de masques de protection mais n'ont pas peur de venir travailler. "Les règles sont respectées, les distances et gestes barrières aussi. Il est vrai que c'est plus confortable avec un masque mais malheureusement, comme dans beaucoup d'autres domaines, il n'y a pas de masques disponibles pour le service d'eau potable. On fait sans mais en principe ça ne présente aucun risque".

Et Christophe Perrod conclue "qu'il faudrait un cataclysme majeur pour que la situation se dégrade".