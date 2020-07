Coronavirus : Pas de prise de la Bastille ce 14 juillet à Lavaré

" C'est un grand vide". Nicole, une des bénévoles, résume le sentiment de toute l'équipe de l'association "Le 14 juillet, c'est à Lavaré". Une centaine de figurants, couturiers, bricoleurs, scénaristes qui travaillent chaque année sur le spectacle. Les costumes de sans culottes ou de marquis sont rangés au placards. " Il nous manque notre fête quoi ! " Le public lui aussi à du mal à y croire. " C'est vrai qu'on a été appelés un bon nombre de fois par des habitués" explique Olivier Dronne, le président de l'association dont le téléphone n'arrête pas de sonner. "Le public nous demande : c'est vrai vous ne faites rien ? C'est vraiment annulé ? "

Pour la première fois depuis 1989, la Bastille ne sera pas brûlée à Lavaré - Laurent Dubois

Il faut dire que c'est la première fois depuis 1977 qu'il n' y aura pas de fête du 14 juillet à Lavaré. Depuis 43 ans, des générations de Lavaréens, parents et enfants, participent au "son et lumière". " Il y a même des habitants d'autres communes" précise Nicole. " C'est un grand moment de fête et de convivialité". Depuis 1989, le clou du spectacle, c'est la prise et l'embrasement de la Bastille. Une réplique de la prison parisienne, de 10 mètres de long sur 7 mètres de large, construite en boite et en carton qui part chaque année en fumée. " Généralement, on débute la construction au mois de mars. Les matériaux étaient arrivés. Quelques bénévoles avaient pu commencer les travaux mais le confinement nous est tombé dessus et rapidement nous avons tout stoppé" regrette Olivier Dronne. Après quelques semaines d'hésitation, la décision est prise d'annuler la manifestation.

Napoléon a failli couler !

C'est un crève cœur pour Nicole qui participe au spectacle depuis 1989. La bénévole (et ancienne présidente de l'association) fourmille d'anecdotes mais il y en a une qui l'a marquée plus que les autres. "Dans les années 1990, je me souviens que _le maire actuel de la commune, participait au spectacle. Il jouait le rôle de Napoléon. Il devait traverser le lac de Lavaré à bord d'une barque et avec lui des musiciens des "tambours cénomans". Le problème c'est que la barque a pris l'eau en traversant le plan d'eau et les musiciens, au lieu de jouer du tambour, étaient obligés d'écoper_. Je me souviens de Napoléon qui était digne dans son uniforme et qui disait aux autres Ecopez ! Ecopez ! Ecopez !" Pas de barge qui coule ou de Bastille qui brûle cette année. Tout est annulé... enfin presque. " On a un bénévole qui lui va travailler. Il va prendre son petit canon, sa poudre et il va passer dans chaque rue mardi matin pour réveiller tous les habitants" Tout n'est pas perdu. "C'est la seule chose qu'on garde puisqu'il est tout seul avec son canon". Ce sera donc un réveil en fanfare à défaut d'être un feu d'artifice.

