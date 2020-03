Coronavirus : "pas de psychose" au marché de Bayonne

Ce sont quasiment les seules exceptions aux limitations de rassemblement à 100 personnes, annoncées ce vendredi par Édouard Philippe. Les commerces resteront ouverts, tout comme les marchés. Alors ce samedi à Bayonne, ils étaient nombreux sur les bords de Nive pour venir faire leurs courses.

Pas de psychose, mais forcément, le sujet du coronavirus était dans toutes les têtes. "J'ai été surpris de voir autant de monde", admet David, un habitué de 30 ans. Même si Rémi, fromager, note quand même une différence. "On voit que les gens se méfient, ils ne veulent pas trop toucher les produits avec les mains, pour goûter. Et puis ils paient plus avec la carte bancaires." Dans le sac de courses de Lionel, des légumes, du poisson, un peu de viande, mais pas de quoi tenir quinze jours, à l'inverse de Michelle qui "fait les stocks, parce qu'on ne sait jamais".

"On fait quand même attention"

D'ailleurs, certains parents sont venus faire des achats avec leurs enfants. "À partir du moment où je sais que mon petit ne peut pas attrapé le virus, je ne vois pas pourquoi je le laisserais à la maison", argumente Marie. "Le marché, samedi, c'est un peu notre bol d'air frais, après la semaine de travail, ajoute Charly, on y croise certains amis [...] on ne va pas s'arrêter de vivre non plus." Et puis d'autres évoquent le contexte économique : "Ne pas venir, alors que les prochaines semaines pourraient-être plus difficiles, ce serait une mauvaise chose pour les commerçants."

Malgré tout, les passants expliquent faire attention aux consignes d'hygiène. "On ne se fait pas la bise, même en copines", en plaisante Jeanne, 74 ans. "Quand on fait partie des aînées, on prend des précautions, assurent Marie. Il fallait tout de même venir faire quelques courses, mais quand on rentrera à la maison, on ira se laver les mains, et on évitera les sorties." Et dans les poches, les sac à main de quelques uns, l'élément à la mode : le gel hydroalcoolique. "Ça fait partie des petits gestes de base désormais, en espérant que ça suffise", explique Philippe en se frottant les mains.

Jusqu'à quand ?

"Le marché est pour l’instant ouvert, alors on y vient", finit par lâcher Alain. Qui ajoute : "même s'il fermait, on serait bien obligé d'aller quelque part faire nos courses." Daniel, qui vend des fruits et des légumes, en doute. "Au vu des décisions prises ces derniers jours, il n’y a pas de raison qu’ils n’interdisent pas les marchés dans les jours à venir…" Si c’est le cas, il aura tout de même fait une bonne recette ce samedi.

"C'est à prendre au sérieux, même s'il ne faut pas se monter le bourrichon..." - Des clients du marchés