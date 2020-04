Coronavirus : pas de remise de loyers commerciaux à Bayonne. Certains commerçants n'apprécient pas.

Alors que la septième semaine de confinement débute, les commerçants ne sont pas tous logés à la même enseigne. Si certains bénéficient de la part de leur propriétaires de remises de loyer, voire, d’exonération totale durant la durée de l'arrêt d'activité, ce n'est pas le cas à Bayonne.

Les gros propriétaires Bayonnais refusent un geste

Les principaux propriétaires refuseraient ce geste même durant le confinement. Du coup, certains commerçants bayonnais renâclent et manifestent publiquement ce dont on parle discrètement de manière générale. Une fois n'est pas coutume, l'ancien président de l'Union commerciale et artisanale de Bayonne, Jean-François Duprat l'a écrit dans un "post" sur Facebook.

Jean-François Duprat s'explique

Jean-François Duprat -

"Ce qu'on demande c'est une mesure pour nous aider à passer le cap". Jean-François Duprat ne comprend pas pourquoi les proprietaires de locaux commerciaux ne font pas ce geste. "sachant", dit-il "que la plupart des locataires sont là depuis longtemps et payent régulièrement leurs loyers sans aucun problème"

"A Bayonne il y a une minorité de propriétaires qui possèdent un majorité de locaux commerciaux" Jean-François Duprat prend l'exemple de sa propre situation (il a deux magasins à Bayonne) "mon propriétaire accepte d'étaler les paiements de fermeture mais n'accepte pas la remise des loyers" Or, précise le commerçant : "les loyers vont de 800 à 3000 euros par mois selon l'endroit où vous êtes"

"Aujourd’hui, on est en train de prendre des mesures pour sauvegarder nos commerces" Certaines villes exemptent les commerçants de loyers, explique Jean-François Duprat, quand elles sont propriétaires de patentes, notamment dans les halles. "Nous, on aimerait entrer en négociation avec nos propriétaires privés pour essayer d'avoir des exemptions de loyers qui ne dureront que un à deux mois (le temps du confinement)"

Jean-François Duprat qui refuse pour autant de donner les noms des propriétaires Bayonnais (ils sont trois principalement dit-il). Bayonne réunit à elle seule près de 2000 commerces dans ses murs.