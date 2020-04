Coronavirus : pas simple de télé-travailler sans la fibre à Montaud

Tout le monde n'a pas la chance d'avoir la fibre à la maison. Plusieurs communes de l'Hérault sont en zone blanche avec un accès limité à internet et parfois au téléphone. C'est compliqué à gérer en temps normal mais encore plus en ce moment ou nous sommes tous confinés. C'est le cas par exemple à Montaud petit village de 1000 habitants dans la Métropole de Montpellier. La fibre était annoncée pour 2018 , les habitants l'attendent toujours.

Visioconférence sans l'image et sans le son

Gilles Climent est directeur commercial à la Banque Postale. Il explique que depuis le début du confinement il doit s'entretenir régulièrement avec ses collaborateurs depuis son domicile."En visio-conférence impossible d'avoir l'image et pour le son souvent il y a des coupures. Lorsque nous devons voir un document je l'envoie au préalable par mail mais bien avant mon intervention pour que tout le monde le reçoive à temps".

J'ai interdit toute utilisation du wifi dans la maison pour avoir un maximum de flux. Avec ma femme nous faisons du temps partiel, quand l'un travaille l'autre non.

Le maire est le premier pénalisé

Clélia Filippelli à la tête d'une petite agence de communication digitale créé des sites web pour des TPE et des PME : "c'est particulièrement compliqué lorsque je travaille sur la conception de sites internet et que je dois balancer des trucs sur des serveurs et que tout s'arrête, ça m'arrive assez régulièrement".

Parfois cette cheffe d'entreprise est obligée de se déplacer dans le village pour avoir une meilleure connexion ou d'aller chez des amis dans une commune voisine mais en ce moment avec le confinement c'est impossible.

Le maire de Montaud Joel Raymond a lui aussi fait les frais de ce débit internet dégradé : "Lorsqu'il a fallu se connecter en visioconférence avec les 30 autres élus de la Métropole j'ai dû télécharger un outil et il m'a fallu une heure et demi et encore j'ai fait ça le soir tard pour avoir plus de débit"

Il y a au moins un point positif le réseau n'a pas "explosé". Comme beaucoup d'habitants sont chez eux devant la télévision ou sur les ordinateurs certains redoutaient des coupures, jusqu'ici ça tient.

