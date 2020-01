Coronavirus : Pascal Martinot-Lagarde réagit au report des championnats du monde d'athlétisme en salle

Les championnats du monde en salle d'athlétisme devait se tenir du 13 au 15 mars en Chine, à Nankin. Les épreuves ont été reportées à l'année prochaine. Pascal Martinot-Lagarde, spécialiste du 110m haies qui s'entraîne à Reims, a décidé de participer à plus de meeting pour tenter de compenser.

Reims, France

La nouvelle est tombée ce 29 janvier dans la soirée : en raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine, les championnats du monde d'athlétisme en salle sont reportés. Au lieu de se tenir à Nankin du 13 au 15 mars prochain, ils auront lieu en 2021. "On ne se rend pas bien compte du danger, mais c'est vrai qu'en allant sur place est-ce qu'on ne va pas propager le virus ?", se demande Pascal Martinot-Lagarde, spécialiste du 110m haies.

C'est donc avec philosophie que le pensionnaire du Creps de Reims prend la nouvelle, d'autant que trouver un autre pays hôte lui semble impossible : "C'est dans un mois et demi ! donc le temps de trouver un pays d'accueil, les subventions, d'organiser les hôtels et les transports, c'était impossible!".

Réorganiser le planning pour être prêt pour les Jeux Olympiques

Ces Mondiaux devaient être le premier grand rendez-vous de 2020, quatre mois avant les JO de Tokyo (24 juillet - 9 août). Avec ce report, Pascal Martinot-Lagarde doit donc repenser sa préparation : "J'avais prévu de faire seulement deux meeting avant les championnats de France puis les championnats du monde. Là du coup _je vais faire plus de meeting que prévu pour assouvir ma faim de compétition_", explique-t-il.

En athlétisme, les championnats du monde en salle ont lieu tous les 2 ans, mais ce report à l'année prochaine fait de 2021 une année plus riche, avec à la fois des championnats d'Europe et des championnats du monde. Ce qui n'est pas pour déplaire à Pascal Martinot-Lagarde : "L'Européen qui est super chaud aura la possibilité inédite de remporter 2 titres en un hiver ! C'est un format intéressant", conclut-il, en espérant être ce fameux "Européen super chaud".

A cause de l'épidémie de coronavirus qui a déjà fait 170 morts en Chine, d'autres épreuves sportives ont également été annulées en cyclisme, football, tennis ou encore en ski, les épreuves de Coupe de monde de ski prévues en février n'auront pas lieu non plus.