Coronavirus : pass sanitaire, protocole dans les écoles, ce qui change ce lundi

A partir de ce lundi, de nouvelles mesures s'appliquent. Décidées mercredi en conseil de défense, elles ont été annoncées ce jeudi par Olivier Véran lors d'une conférence de presse. Jean-Michel Blanquer en a précisé les contours pour l'école. De la validité des tests PCR et antigéniques aux protocoles de fermetures de classes, en passant par les autotests pour les élèves de 6e, voici les changements qui s'appliquent dès 29 novembre.

La validité des tests réduite à 24h

Si vous n'êtes pas ou pas totalement vacciné et que vous souhaitez bénéficier d'un pass sanitaire, il était jusqu'à ce jour possible d'en bénéficier en présentant un test nasopharyngé (PCR ou antigénique) négatif de moins de 72h. A partir de ce lundi, la durée passe de 72 à 24h. Olivier Véran résumait : "Ce qui veut dire que, très concrètement, si vous n'êtes pas encore vacciné et si vous souhaitez bénéficier du pass sanitaire, vous devrez donc vous faire tester tous les jours à vos frais, sauf si vous êtes symptomatiques avec une ordonnance de votre médecin ou si vous vous êtes reconnu cas contact par l'Agence régionale de santé ou par l'assurance maladie." Une mesure manifestement faite pour encourager encore un peu plus la vaccination des six millions de personnes qui n'ont pas franchi le pas de la vaccination.

Pas de fermeture de classe au premier cas

C'est la fin des fermetures de classe au premier cas positif dans les écoles primaires. A partir de ce lundi, s'il y a un cas positif :

Tous les élèves de la classe seront testés. Un test qui pourra être réalisé par les parents.

Les élèves négatifs pourront revenir en classe. Les parents ou les enfants devront bien présenter "le test négatif" à leur enseignant ou à la direction de l'école pour pouvoir aller en cours, si un de leurs camarades a été testé positif. Une attestation sur l'honneur ne sera pas acceptée.

Les élèves positifs devront rester isolés

Ce vendredi, Jean-Michel Blanquer annonçait que 8.890 classes étaient fermées sur tout le territoire. "C'est beaucoup", commentait le ministre.

Des autotests pour les élèves de 6e

Les élèves de 6e seront incités à réaliser deux autotests par semaine, à partir de ce lundi. "On va donner une boite de dix autotests valant pour cinq semaines aux élèves de 6e (...) L'éducation nationale fournira ces dix autotests qui sont à réaliser en famille", a précisé le ministre de l'éducation nationale ce vendredi sur France Inter. Des tests qui ne sont "pas obligatoires". Mais de nombreux élèves de 6e ont moins de 12 ans, et ne sont donc pas éligibles à la vaccination.

D'autres mesures s'appliqueront plus tard

C'est à partir du 15 janvier que les mesures concernant la dose de rappel pour les plus de 18 ans entreront en vigueur. À partir de cette date, si vous n'avez pas fait votre troisième dose, votre pass sanitaire sera désactivé si vous dépassez les sept mois après votre deuxième dose. En effet, il vous est possible de faire votre troisième injection entre cinq et sept mois après la deuxième.

Le retour du masque en intérieur dans les lieux soumis au pass sanitaire s'applique d'ores et déjà (depuis vendredi) sous réserve qu'il fasse l'objet d'un arrêté préfectoral.