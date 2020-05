Coronavirus au Pays Basque : assouplissement en vue pour les plages

La situation pourrait trés vite évoluer pour les plages du littoral basque. On reste sur des plages "dynamiques" pour ce week-end de la Pentecôte mais l'autorisation de poser sa serviette devrait être annoncée le 3 juin prochain. En attendant, un appel à la prudence est lancé.

"Le bilan de ces deux semaines est plutôt une réussite" selon Eric Spitz, le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l'issue d'une réunion ce jeudi matin avec les sept maires du littoral basque.

Bon comportement globalement mais des noyades évitées

Le préfet a souligné "l'engagement des élus qui ont mis des moyens importants pour assurer le respect des règles. Si 95% des gens s'y conforment, il faut noter aussi des rassemblements trop nombreux le soir et la nuit pour des apéros" note Eric Spitz qui s'est inquiété également "des accidents de noyade" à Anglet notamment pour des imprudences, "des drames évités de justesse grâce à la présence de Maîtres Nageurs Sauveteurs recrutés par la mairie" ajoute Claude Olive, le maire d'Anglet.

Plus aucun malade en réanimation à l'hôpital de Bayonne

Le préfet a tenu à souligner que "parmi les points très positifs, c'est que l'ouverture des plages n'a pas entraîné de hausse des cas de Covid-19" . Depuis mercredi soir, il n'y a plus de malades en réanimation à l'hôpital de Bayonne. "Pas de relâchement" insiste Eric Spitz.

Ce qui est certain, c'est que les règles de distanciation physique seront maintenues même après le 2 juin. Il n'est pas question d'organiser des plages quadrillées comme sur les bords de Méditerranée, les marées et la configuration des plages ici ne le permettent pas. Autre précision, tout ce week-end, des contrôles par drone et hélicoptère seront encore effectués tout le long du littoral.