Coronavirus : pendant la crise, le département de l'Isère continue d'accompagner les personnes handicapées

Le département de l'Isère accompagne toujours les personnes en situation de handicap, même pendant le confinement. Les missions essentielles sont assurées et tout est fait pour faciliter leur quotidien. Un soutien encore plus nécessaire depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Première conséquence de la crise : la fermeture de la Maison Départementale de l'Autonomie le 16 mars dernier. Pour autant, la structure continue de fonctionner, notamment lorsqu'il faut calculer les droits et attribuer les aides aux personnes handicapées.

Un numéro 24h/24 et 7j/7

L'accueil physique a été suspendu, sauf en cas d'urgence, et un numéro de téléphone spécifique a été ouvert pour répondre aux questions et soutenir les personnes handicapées et leurs familles. Si vous avez besoin d'un renseignement, il faut composer le 04.38.12.48.88 (disponible à toute la semaine et à toute heure de la journée et de la nuit).

Le département a aussi souhaité accélérer les procédures de traitement pour les quelques 3.300 demandes reçues. Cela concerne par exemple les retours à domicile à la suite d'un accueil en centre médico-social.

Le gouvernement a lui décidé de maintenir les aides, l'allocation adulte handicapé par exemple (AAH), pour les six prochains mois et ainsi éviter toute situation de fin de droits. Cela concerne les prestations qui expirent le 31 juillet 2020 ou expirées avant le 12 mars dernier et non renouvelées jusqu'à présent.

Faciliter le plus possible le quotidien des personnes handicapées

Le département s'efforce aussi pour aider les personnes en perte d'autonomie vivant à domicile. Grâce à une plateforme en ligne, "Isère à domicile", chacun peut trouver rapidement et facilement toutes les initiatives solidaires près de chez eux : portage de courses, médicaments ou encore maintien du lien social.

Sans oublier celles et ceux qui vivent dans des établissements d'accueil. Comme pour les EHPAD, le département a souhaité élargir le dispositif E-lio, permettant de lancer des vidéoconférences à partir d’une télévision et de réaliser des messages personnalisés pour maintenir le lien social entre les résidents et leurs familles.

Des paniers de produits porteurs du label IsHere ont été offerts, ce jeudi, au personnel de ces établissements, de la même manière que pour le personnel des EHPAD, pour les remercier et soutenir la filière agricole iséroise, largement impactée par la situation actuelle.

Communiqué de presse du département de l'Isère - Département de l'Isère