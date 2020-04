Coronavirus : peut-on se rendre dans son jardin familial en plein confinement ?

Les questions sont nombreuses sur les détails liés au confinement. La préfecture du Morbihan estime que l'accès aux jardins familiaux est possible pour la culture et la récolte de fruits et légumes.

C'est la pleine époque des semis, et en bord de mer, certains n'hésitent même plus à mettre en terre de jeunes plants de tomates et de courgettes. C'est possible quand on a son jardin devant sa maison. Mais quand on a un jardin familial?

Première nécessité

La préfecture du Morbihan vient de répondre sur sa page Facebook : c'est oui, quand on a la chance d'avoir un jardin familial ou ouvrier. "La culture, la récolte, de fruits et légumes dans un jardin peuvent s'inscrire dans l'acquisition à titre gratuit de produits de première nécessité", mais "il convient toutefois de ne pas abuser de cette autorisation donnée uniquement pour permettre la culture/récolte de fruits et légumes".