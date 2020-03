Coronavirus : piscines fermées et ramassage scolaire supprimé à Belfort

En plus des écoles et des crèches, la ville de Belfort vient de prendre un certain nombre de mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le conservatoire de musique ainsi que le CFA, Centre de Formation des Apprentis, seront également fermés à partir de lundi. La municipalité a également décidé de fermer les piscines Pannoux boulevard Richelieu et du Parc aux Résidences à partir de ce vendredi. La patinoire du Grand Belfort, elle, reste ouverte.

Service minimum d'accueil pour les enfants

Un service spécifique d'accueil sera mis en place dès lundi pour les enfants dont les parents exercent des professions dont la continuité du service doit être assurée (professions médicales, forces de l'ordre, ...) et qui n'ont pas de solution de garde. Ils devront fournir un justificatif sur la profession exercée ainsi qu'une attestation de l'employeur indiquant que l'autre parent ne peut pas garder l'enfant. L'accueil sera assuré de 7h30 à 17h30 avec restauration le midi.

Ramassage scolaire suspendu

Les ramassages scolaires eux sont purement et simplement supprimés à partir de lundi. Le réseau de bus Optymo a annoncé une réduction de son service urbain. Les bus circuleront selon les horaires habituels du samedi jusqu'à nouvel ordre. Concernant le service suburbain, les horaires restent inchangés.

Par ailleurs, les services de soins à domicile et de livraison des repas seront assurés normalement.