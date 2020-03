Coronavirus : plus d'accueil physique à la CPAM du Gard

Les points d'accueil physique à la CPAM du Gard, c'est fini jusqu'à la levée des mesures de confinement. La Caisse primaire d'assurance maladie conseille de privilégier les services en ligne pour toutes les démarches. Le canal à privilégier est le compte personnel sur ameli.fr et sur les applications pour smartphones et tablettes.

Les boîtes aux lettres fermées

Par le biais de son compte personnel sur ameli.fr, la CPAM indique qu'on peut effectuer la plus grande partie des démarches les plus courantes. Il permet également de contacter ses services par mail. Ses agents pourront rappeler les assurés pour traiter les questions les plus urgentes. Toutes les boîtes aux lettres étant fermées, le courrier doit être envoyé à cette adresse unique : CPAM du Gard, 14, rue du Cirque Romain 30 921 Nîmes cedex 9.