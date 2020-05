Depuis deux semaines, vingt couturières de Montdidier, dans le sud de la Somme s'activent pour confectionner des surblouses qui sont ensuite livrées au personnel soignant du secteur pour se protéger du coronavirus. Plus de 1000 ont déjà été fabriquées mais l'objectif est beaucoup plus élevé.

Coronavirus : plus d'un millier de surblouses déjà fabriquées par les couturières de Montdidier

Elles ont investi un gymnase mis à disposition par la ville de Montdidier, dans le sud de la Somme. Douze couturières occupent les lieux depuis environ deux semaines pendant que huit autres les imitent à domicile. Elles cousent des surblouses qui sont ensuite livrées aux soignants.

"La solidarité s'est mise en place grâce à plusieurs personnes", raconte Tony Lheureux, adjoint au maire en charge des sport et des associations et candidat aux dernières municipales. Avec sa collègue en charge du social, Carole Durieux, ils ont notamment lancé une cagnotte en ligne qui a permis d'acheter du tissu en grande quantité.

Des surblouses pour les soignants

Restait à activer la solidarité. Elle est au rendez-vous. 1 200 surblouses ont déjà été confectionnées et livrées à l'hôpital de Montdidier ainsi que dans plusieurs Ehpad et à des soignants libéraux. Mais les couturières ne vont pas s'arrêter là. "On vise les 8 000 surblouses voire le double", explique Tony Lheureux.

Des dons et des bras

Mais pour cela, les couturières ont besoin de matériel et de renfort. Les bénévoles sont à la recherche de fil, d'élastiques ainsi que de machines à coudre et de bonnes volontés. Vous pouvez les contacter au 06 46 43 41 75.