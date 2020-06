L’ARS lance une campagne de tests au Covid 19 inédite à Carmaux. Ce mercredi, entre 1000 et 1500 personnes pourront être testées. Une manière de faire de la pédagogie dans la ville tarnaise.

Coronavirus : plus d’un millier tests gratuits proposés ce mercredi par l’ARS à Carmaux

Entre 1000 et 1500 tests pourront êtres réalisés à Carmaux.

L’Agence régionale de santé (ARS) teste une politique de dépistage massif dans la région. Jusqu’ici, ces tests massifs n’avaient eu lieu qu’en Seine-Saint-Denis où le but était de "faciliter l’accès au test pour les personnes qui en ressentent le besoin."

Ce mercredi donc, c’est à Carmaux, que cette campagne aura lieu. Les deux médecins et quinze infirmiers pourront informer et tester entre 1000 et 1500 personnes.

Exercice de pédagogie

Carmaux a été choisi parce que début mai, la ville a été confronté à quelques cas groupés. Les médecins et infirmiers avaient alors déjà testé des centaines de personnes en quelques heures. La machine est donc rodée. Carmaux est aussi une ville avec de nombreux quartiers populaires, dont les habitants ont tendance semble-t-il à ne pas respecter les gestes barrières. Il faut donc faire de la pédagogie. Les médecins et infirmiers vont donc rappeler toutes les mesures à respecter et notamment en vue des vacances.

Amené à être développé dans d'autres villes

Enfin les ARS cherchent à développer un peu partout en France ce type de dépistage massif. Et donc, l’action menée à Carmaux devrait être amenée à se dérouler bientôt dans d’autres villes de la région. Les tests auront lieu toute la journée de mercredi dans la salle François Mitterrand de Carmaux.