Coronavirus : 14.000 blouses bientôt livrées au CHU de Dijon grâce à des milliers de couturières bénévoles

L'appel lancé par le CHU de Dijon aux couturières et couturiers a été plus qu'entendu : 14.000 blouses seront confectionnées d'ici la semaine prochaine et livrées en partie ce mercredi à l'hôpital. Une opération rendue possible grâce à un élan de solidarité et plus de 3.000 volontaires.

Ce sont finalement 3.300 couturières et couturiers volontaires qui ont accepté de mettre leur talent à contribution pour le CHU de Dijon. Ils ont répondu à l'appel lancé par l'hôpital dijonnais le 28 mars dernier, un appel au bénévolat pour coudre 10.000 blouses lavables, destinées aux personnels soignants de l'établissement de santé.

Les blouses en kits avant la distribution aux volontaires. - CHU

Un réseau de bénévoles et des partenaires en soutien

Pour relever ce défi, le CHU a pu compter sur un formidable élan de solidarité et le bénévolat. "L'appel a très bien fonctionné, en moins de 48 heures plus de trois mille volontaires se sont inscrits", explique Mathieu Vallet. Le directeur des achats du CHU, poursuit, "nous avons aussi pu compter sur le soutien et l'accompagnement d'une quinzaine de partenaires publics comme privés." Certains ont vendu la matière première, comme le tissu à des tarifs solidaires, d’autres ont apporté leurs compétences logistiques etc. Le CHU a aussi pu compter sur une soixantaine de ses agents, tous services confondus, pour accompagner bénévolement ce projet.

Des blouses livrées en kits

Les volontaires, une fois inscrits ont été contactés et livrés à domicile pour certains, pour d'autres, la distribution a eu lieu au CHU lors d'un drive. Pendant cette distribution, les couturiers sont venus chercher les kits avec leurs blouses à confectionner. "Des kits composés de blouses en morceaux, il y en a cinq à dix à coudre en fonction du niveaux des volontaires", précise le responsable des achats au CHU.

Volontaire pour se sentir utile

Parmi les très nombreux volontaires, Violaine, une Dijonnaise, enseignante dans la vie mais passionnée de couture. "Je couds depuis des années, je prends même des cours à la MJC des Bourroches à Dijon, alors quand mon mari m'a montré l'appel du CHU j'ai tout de suite répondu oui !" Elle s'est inscrite, en précisant qu'elle était "disponible deux heures par jour car je suis prof, je continue donc à faire l'école à distance, j'ai aussi trois enfants et je trouvais que deux heures c'était possible".

"On ne se sent pas utile confinée chez soi, alors j'étais heureuse de mettre ma couture à contribution" - Violaine une volontaire dijonnaise

Pour elle comme pour d'autres bénévoles, cette opération est une opportunité de combiner sa passion, et de se rendre utile, "car en ce moment en étant confinée chez soi, on ne se sent pas très utile alors si je peux mettre la couture à contribution je suis très heureuse."

Premières livraisons ce mercredi

Chaque jour, le CHU utilise 3 à 4.000 blouses à usage unique et donc jetables. Avec la confection de ces blouses lavables, "l'idée c'était d'indiquer à notre personnel soignant que le CHU de Dijon dispose d'un stock suffisant d'équipements de protections individuelles pour être au plus près de nos patients atteints du coronavirus" conclut Mathieu Vallet. Une première livraison de 8.500 blouses est prévue ce mercredi 15 avril. Et une deuxième livraison doit se faire la semaine prochaine, soit 14.000 blouses au total, bien plus qu'attendu par le CHU.