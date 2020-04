Coronavirus : plus de 1800 PV dressés à Cannes depuis le début du confinement

Après 3 semaines de confinement, la ville de Cannes rend public le bilan de l'action de la police municipale. Les agents patrouillent jour et nuit. Le maire de Cannes, David Lisnard annonce que plus de 8.600 personnes ont été contrôlées depuis le début du confinement, c'est 10% de la population. La Police Municipale de Cannes a dressé 1.899 PV pour non respect des règles liées à la crise du coronavirus. Autant d'amendes à 135 euros ont été dressées. Tout l'argent est reversé à l'Etat.

300 points de contrôles fixes

En plus des contrôles aléatoires, plus de 300 points de contrôles fixes ont eu lieu. Les différentes opérations de la police municipale de Cannes ont principalement eu lieu place Vauban, dans les quartiers République, Croisette, Carnot, Ranguin, Frayère et également sur le Boulevard du Midi. Une centaine de policiers municipaux équipés de masques sillonnent chaque jour la ville de Cannes pour veiller à la limitation des déplacements. En plus des PV dressés, trois commerces ouverts la nuit ont été avertis pour différents manquements aux règles prises pour éviter la propagation du Covid-19.