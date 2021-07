Pour la deuxième fois, des Belfortains ont manifesté contre l'obligation du pass sanitaire et pour les libertés, ce samedi 24 juillet 2021. Ils étaient plus de 2.000 pour dénoncer les inégalités qu'entrainerait ce projet de loi. Un mouvement suivi dans toute la France.

Coronavirus : plus de 2.000 manifestants à Belfort contre le pass sanitaire et "pour la liberté"

Samedi 24 juillet 2021, pour le deuxième week-end consécutif à Belfort, un important cortège a milité contre l'élargissement du pass sanitaire, et pour la liberté. Comme dans de nombreuses villes en France, une marée humaine s'est déplacée dans les rues pendant près de deux heures. Cette fois, plus de 2.000 manifestants (3.000 selon les manifestants, 2.000 selon la police) sont partis de la préfecture jusqu'à la Place d'arme, en scandant "liberté!"

Le pass sanitaire obligatoire va isoler des citoyens, selon les manifestants

Nombreux sont venus en famille ce samedi, pour revendiquer leur "droit à choisir, défendre la liberté de nos enfants." À la fin de l'été, selon le texte de loi actuellement discuté, les soignants et les pompiers devront être vaccinés pour exercer. Sans vaccin, ils risquent une suspension de leur contrat de travail. Vincent, agent dans un EHPAD, songe à démissionner : "c'est pour ce que cela représente, ce n'est pas contre ma direction que je fais ça... On n'a plus de droits, certains collègues vont se faire vacciner contre leur grès. Cela me fait peur."

REPORTAGE- Au sein du cortège, les manifestants craignent que le pass sanitaire obligatoire ne divise la société Copier

Cette enseignante dénonce le bafouement des libertés qu'entraîne l'obligation du pass sanitaire pour accéder à certains endroits © Radio France - Sophie Allemand

Certains sont donc prêts à sacrifier leur emploi, d'autres à sacrifier leur vie sociale. Ce projet de loi induit que ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner, ne pourront plus accéder à certains lieux culturels, au cinéma, ou encore aux restaurants.

La liberté de choisir et de vivre comme on en a envie - Leslie, une manifestante

Leslie, Belfortaine, est prête à faire des sacrifices si le pass sanitaire est étendu. Pour la liberté, dit-elle : "on ira pique-niquer, on trouvera autre chose. Cela va me coûter car je suis une bonne vivante, j'aime les restaurants. Mais je ne sacrifierai pas ma liberté, c'est primordial. La liberté de choisir et de vivre comme on en a envie."

Valérie, se présente comme une "maman inquiète". Elle prône la liberté pour ses enfants. © Radio France - Sophie Allemand

Leslie, Belfortaine, est prête à vivre différemment :

"Cela va me coûter car je suis une bonne vivante. Mais je ne sacrifierai pas ma liberté." : Leslie Copier

Selon une manifestante, ce pass sanitaire vise à "diviser, pour mieux reigner. L'accès à la culture est aux loisirs nous est retiré." De loin, une commercante observe le cortège. Laurence définit differemment la notion de liberté : "je suis pour la vaccination et le pass sanitaire, car je ne veux pas être confinée toute ma vie."

Des citoyens qui se revendiquent sans étiquette

Un mouvement sans chef, des militants qui se réunissent le samedi, venus de divers horizons, non-politisés, où règne la perte de confiance envers le gouvernement... Ces éléments poussent certains à faire le parallèle avec le mouvement des gilets jaunes. Mais la plupart des manifestants ne souhaitenent pas d'étiquette. De même, ils ne se revendiquent ni "antivax", ni "radicaux."

On n'a pas d'étiquette, ce mouvement est pour la liberté et contre l'obligation vaccinale - Valérie

Valérie, Belfortaine, se définit simplement comme une "maman inquiète." "À partir du moment où vous avez un mouvement, des gens qui se rebellent : on vous stigmatise, on vous prend pour des radicaux et l'on vous met une étiquette, explique-t-elle. Oui, il y a ici des gens qui ont fait parti du mouvement du gilet jaune, mais il y a surtout des gens. On n'a pas d'étiquette, ce mouvement est pour la liberté et contre l'obligation vaccinale."

Certes, on aperçoit des gilets jaunes au sein du cortège. Mais la majorité des manifestants marchent sans signe distinctif © Radio France - Sophie Allemand

Pendant ce temps, les sénateurs examinaient le projet de loi sanitaire. Ils ont notamment voté pour la suppression du pass sanitaire pour les mineurs et en terrasse, ce samedi 24 juillet. Le projet de loi doit ensuite être encore examiné par une commission réunissant sénateurs et députés.

Des manifestations importantes dans diverses villes de France :

