Coronavirus : plus de 2.000 visières de protection fabriquées dans les "Fab Labs" d'Occitanie

Devant le manque d'équipements de protection face au Covid-19, les Fab Labs d'Occitanie se sont lancés dans la production de visières en plastique. Depuis quelques jours, plus de 2.000 visières de ce type ont été fabriquées en Occitanie et distribuées à des soignants.

Depuis ces derniers jours, plus de 2.000 visières de protection ont été fabriquées en Occitanie, par des Fab Labs et des particuliers. Les Fab Labs sont des lieux collaboratifs animés par une petite équipe disposant d'un peu de matériel : atelier bois, découpe laser, fraiseuse à commande numérique, imprimante 3D... L'Occitanie compte une trentaine de Fab Labs ou assimilés. Chacun répond avec ses installations et ses compétences aux demandes des particuliers et, ensemble, ils sont capables de se mobiliser en réseau pour répondre à une problématique plus générale.

Un modèle validé par le CHU de Nîmes

Devant la crise du coronavirus, ils ont dans un premier temps diffusé des modèles de masques, mais l'industrie textile était mieux adaptée pour faire face à cette énorme demande. En revanche, ils pouvaient fabriquer des visières, soit par découpe laser soit par imprimante 3D.

Le Fab Lab de Nîmes a fait valider un modèle par le CHU de Nîmes, ils l'ont diffusé librement sur internet et la production était lancée. Une fabrication par découpe laser à Nîmes et dans tous les Fab Labs équipés ou par imprimante 3D chez les particuliers volontaires.

Les Fab Labs croulent sous la demande

En quelques jours, ce sont ainsi 300 visières qui ont été fabriqués dans le Gard, 500 en Haute Garonne, même chose dans les autres départements soit en tout environ 2.000 en Occitanie. Toutes ont été distribuées à des personnels d'hôpitaux ou des infirmières libérales.

Les Fab Labs croulent sous la demande : pas moins d'un millier en une matinée reçues à Nîmes. Reste une difficulté, la matière première : feuilles de plexiglas et feuilles de plastique transparent pour la découpe laser se raréfient ces derniers jours, comme le fil plastique pour les imprimantes 3D.