Coronavirus : plus de 200 couscous distribués bénévolement à Alès

Des couscous, des tajines ou des pizzas livrés depuis fin mars aux personnels soignants, aux pompiers, aux policiers et aux gendarmes d'Alès. A l'origine de cette opération, deux amis. Abdel Choualli, "le roi du couscous" et Abde Slam, responsable du studio photo MeltingPhot à Alès.

"C'est l'opération Abdel au carré " explique Abde Slam, le responsable du studio photo MeltingPhot d'Alès. C'est lui que depuis le début se charge de la communication et de la promotion du groupe "Soutien aux soignants d'Alès" créé sur Facebook au début du confinement. Avec son ami Abdel Choualli, le patron du restaurant "Le roi du couscous" à Alès, ils souhaitaient apporter des repas aux personnels soignants de l'hôpital, trop occupés pour se faire à manger correctement.

15 partenaires dans le groupe

Le groupe compte aujourd'hui 5000 membres et les partenaires se sont multipliés. Ils sont aujourd'hui une quinzaine : les deux hommes ont été rejoints dans cette aventure par un grossiste en alimentation, un supermarché oriental, un boulanger, un fabricant de macaron, une pizzeria,... D'autres restaurateurs sont également en passe de les rejoindre.

Plus de 200 couscous livrés

Abdel Choualli lui, ne chôme pas. Depuis le début de l'opération, ce sont déjà plus de 200 couscous et une cinquantaine de tajines qui ont été livrés à l'hôpital d'Alès, la clinique Bonnefon, la maison médicale, les infirmières du CCAS. Les policiers municipaux et nationaux , les pompiers et les gendarmes ont également été approvisionnés en repas tout fait. Une cinquantaine de pizzas. L'initiative vient d'être reprise à Avignon.