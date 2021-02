Coronavirus : plus de cantine à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, le protocole sanitaire est trop complexe

Finies les frittes et la salade à la cantine dans les écoles de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var) jusqu'à nouvel ordre. Désormais c'est pique-nique froid pour tous les enfants. Le maire a décidé de fermer les cantines car le nouveau protocole sanitaire mis en place dès ce lundi est trop complexe à mettre en place notamment parce que les réfectoires sont assez exigus explique le maire Alain Decanis. La distanciation de deux mètres entre groupes à la cantine et le port de masque 'grand public' de catégorie 1 sont désormais requis et l'aération est renforcée. Par ailleurs, les tables du réfectoire doivent être nettoyées et désinfectées, a minima, après chaque service et, si possible, après chaque repas: "Toutes ces mesures engendrent une augmentation du nombre de services. Si on appliquait le protocole, dans certaines écoles il faudrait commencer le service à 11 heures et on ne pourrait pas le terminer avant 15 heures, ce qui n'est pas tolérable souligne le maire.

Dès ce midi donc les élèves n'iront pas s'installer dans les réfectoires mais vont manger un pique-nique à leur bureau dans leur salle de classe. Ce sont les familles qui doivent préparer les pique-niques. La mesure a été prise pour cette semaine. Pour la suivante, une discussion est en cours pour que les enfants puissent manger les plateaux "secours" dont disposent les cantines. Sachent bien-sûr qu'il est impossible d'amener des repas chauds dans les salles de classe.

Si la situation devait durer plus longtemps (après les vacances scolaires), un groupe de travail va commencer à travailler pour essayer de s'orienter vers une solution un peu plus pérenne - Alain Decanis

