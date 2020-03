Coronavirus : plus de mariages à Brest dès lundi

La ville de Brest renforce les fermetures de services publics dans le cadre du confinement. Il ne sera plus possible de se marier à partir de lundi, et ce pour au moins une semaine.

On ne verra plus de mariée en robe blanche sur les marches de l'hôtel de ville de Brest la semaine prochaine : la municipalité a décidé d'annuler et reporter l'ensemble des cérémonies de mariage prévues entre le lundi 23 et le samedi 28 mars. Jusque là, elles étaient toujours autorisées en comité restreint, avec la seule présence des mariés et témoins.

Seuls les mariages in extremis, lorsqu'un des époux est mourant, restent autorisés puisqu'ils ne se déroulent pas en mairie.