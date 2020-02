Difficile de trouver des masques chirurgicaux dans le 15e arrondissement de Paris. La quasi-totalité des pharmacies n'ont plus rien en stocks.

Coronavirus : plus de masques chirurgicaux dans la quasi-totalité des pharmacies du 15e arrondissement

"C'est catastrophique, nous n'avons plus rien en stock", commence Stéphanie Pinon-Hébert, pharmacienne dans le 15e arrondissement de Paris. Dans sa pharmacie comme ailleurs dans le quartier, plus l'ombre d'un masque chirurgical.

Rupture de stocks de masque

"On a vendu la totalité de notre dernière commande en un jour", continue la pharmacienne qui poursuit : "cela représente 500 masques, mais si on en avait eu 1000, on en aurait vendus 1000". Une explosion des ventes liée au rapprochement de l'épidémie de coronavirus.

Stéphanie n'a plus aucune visibilité sur les commandes à venir, et met donc ses clients sur liste d'attente, sans pouvoir leur promettre quoique ce soit.

Masques inutiles ?

Autre problème, le prix, des masques vendus parfois jusqu'à 4,50 euros l'unité, à cause des fournisseurs, qui augmentent leur prix, explique la pharmacienne.

Des masques inutiles pour se protéger contre le coronavirus, dénonce un autre pharmacien qui veut rester anonyme. Seuls les masques avec des filtres sont utiles, décrypte ce professionnel de la santé.

Manque de gels hydroalcooliques

La même problématique se pose concernant les gels hydroalcooliques, pour se désinfecter les mains. "Les gens achètent des grands formats, notamment celui d'un litre", explique la pharmacienne.

"Nous n'en avons plus dans ce format, on a vendu en un jour ce que l'on vend dans l'année", conclut Stéphanie Pinon-Hébert.