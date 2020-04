Coronavirus : plusieurs festivals déjà annulés dans les Pyrénées-Orientales

Après l'Electrobeach du Barcarès, le festival Voix de Femmes à Maury jette l'éponge. Les Déferlantes, Live au Campo et la feria de Céret sont très compromis.

Tous ceux qui rêvent de faire la fête dès la fin du confinement risquent d'être déçus. Après l'annulation de l'Electrobeach au Barcarès (plus gros festival de musique électro en France), c'est maintenant le festival Voix de Femmes à Maury qui, la mort dans l'âme, se voit obliger d'annuler son édition 2020.

"On imagine pas des spectacles avec des masques et puis de nombreux partenaires du festival sont aujourd’hui en difficulté" raconte un organisateur. Tous les billets seront remboursés dès l'annulation officielle du festival. Muriel Robin et La Grande Sophie devaient notamment se succéder du 11 au 13 juin sur la scène des Fenouillèdes.

Verra-t-on Angèle à Argelès ?

À Argelès-sur-mer, même si aucune décision n'est encore officiellement prise, le maintien du festival Les Déferlantes semble de plus en plus hypothétique. Le festival, prévu du 8 au 11 juillet, doit accueillir plusieurs pointures internationales (Gwen Stéfani, Ben Harper, les Black Eyed Peas, Angèle...) et françaises (Soprano, Jean-Louis Aubert...)

"Nous attendons le positionnement des services de l'État pour prendre une décision, explique le maire d'Argelès Antoine Parra. En cas d'annulation, je veux rassurer tous ceux qui travaillent autour du festival, la commune sera là pour les accompagner au maximum".

Le doute plane aussi sur l'organisation de Live au Campo, prévu lui fin juillet à Perpignan. Alain Souchon y est attendu le 27 juillet, Vanessa Paradis le 28.

La tenue de la feria de Céret, prévue du 16 au 19 juillet, semble là aussi très incertaine. "On a pas encore pris de décision, mais je suis pessimiste" explique le maire Alain Torrent. "En tous cas, il est très peu probable que les corridas soient maintenues", affirme de son côté le président du club taurin cérétan, Jean Le Stum. Les grandes corridas espagnoles de Madrid ou Séville sont déjà annulées.