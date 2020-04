Coronavirus : plusieurs parcs animaliers des Pyrénées-Orientales et de l'Aude pris à la gorge

Les Parcs animaliers des Pyrénées-Orientales et de l'Aude tirent la langue. La plupart ferment l'hiver et ne rouvrent que fin mars ou début avril. "Pâques marque le coup d'envoi de l'année, explique Edith Cases, la propriétaire du parc de Casteil (autour de 40 000 visiteurs par an). C'est notre période d'ouverture avec souvent de nombreux Catalans, c'est aussi le premier mois de l'année où les comptes sont dans le positif."

La plupart des parcs dépendent aussi beaucoup des sorties scolaires de fin d'année. "Chez nous, le printemps, ça représente environ 30 % du chiffre d'affaire et notamment grâce aux écoles, dit Carole Masson, propriétaire du parc australien de Carcassonne. Notre modèle économique ne repose que sur la billetterie, la boutique et la restauration. Il faut tenir douze mois en étant ouvert seulement la moitié de l'année alors imaginez si nous ne fonctionnons que trois mois..."

Une cagnotte en forme de SOS lancée à Sorède

Evidemment même sans visiteurs, il faut bien s'occuper des animaux, les soigner et les nourrir. "Les charges fixes sont très importantes. Pour nous, c'est chaque mois autour de 30 000 euros pour à la fois le bien-être des animaux et payer les salaires des douze employés. Et il est totalement inconcevable de faire des économies sur ces deux aspects", détaille Charlène Lebreton, la directrice-adjointe de la Vallée des Tortues à Sorède. Ce parc situé près d'Argelès (comme d'autres parcs) n'a eu d'autre choix que de mettre la moitié de ses salariés au chômage partiel (service accueil, communication). Mais la directrice Françoise Malirach a aussi décidé de lancer une cagnotte sur internet où plus de 2.000 euros ont déjà été récoltés: "Nous avons pu bénéficier d'un prêt de l'Etat de 130.000 euros mais après ? Il en va de notre survie. Nous avons aussi entrepris d'importants travaux ces derniers mois qu'il va falloir rembourser."

Si à la fin du confinement, personne ne peut sortir de son département, on va dans le mur !

L'inquiétude est très forte aussi au sein du parc de Casteil où Edith Cases aussi a fait ses comptes : "Chaque mois, nourrir et soigner nos 200 animaux, nous coûte autour de 8 000 euros. Il faut rajouter 7 000 euros de charges fixes. Alors si ces charges sont reportées, il faudra quand même les payer tôt ou tard. Il y a aussi une incertitude concernant les contrats publicitaires : nous avons signé pour 30.000 euros de pub cette année sur les panneaux d'affichage ou à la radio... Clairement, on attend le dé-confinement avec impatience. Il faudra voir aussi comment ce dé-confinement peut s'effectuer : si personne ne peut sortir de son département, on va droit dans le mur."

Quid des saisonniers prévus dans les parcs cet été ?

A la réserve africaine de Sigean et au parc animalier des Angles, une partie des salariés est aussi au chômage partiel mais la situation semble, pour l'instant, moins tendue. "La période où nous recevons le plus de visiteurs, c'est en hiver et en été" raconte Jean-Luc Amet, le directeur du parc des Angles. "Nous avons aussi un peu de trésorerie d'avance ce qui permet au gérant de compléter les salaires de nos employés mis au chômage partiel". A Sigean, où 330 000 visiteurs se pressent chaque année, une grande partie des 80 salariés continue de travailler. "Seule une quinzaine sont au chômage technique ou à la maison pour garder leurs enfants, assure Gabriel De Jésus, en charge de la communication de la réserve africaine. Notre trésorerie nous permet pour l'instant de tenir le coup." Le parc audois ignore s'il pourra, comme les autres années, embaucher les 40 saisonniers prévus pour cet été.

Les tortues géantes de Sorède en manque de caresses

Et les animaux dans tout ça ? Les visiteurs leur manquent-ils ? "Pour l'instant, pas vraiment répond Jean-Luc Amet, directeur du parc des Angles. C'est la période des naissances pour les mouflons et les sangliers... Au moins, les bébés sont tranquilles." Mais à Sorède, à la Vallée des Tortues, il semble que certaines tournent en rond. "Nos tortues géantes adorent les caresses sur leur long cou. Or avec cinq salariés dans le parc au lieu de douze et sans aucun visiteur, personne n'a vraiment le temps de leur faire des papouilles" sourit Charlène Lebreton. "Ce qui nous manquent aussi, à nous salariés, c'est le fait de transmettre, d'informer et de sensibiliser le public sur nos animaux. C'est le but premier des parcs animaliers".