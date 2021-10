Coronavirus - Port du masque à l'école, au restaurant : où reste-t-il obligatoire en Nouvelle-Aquitaine ?

Ce jeudi matin, a été publié au Journal Officiel la liste des départements dans lesquels le masque n'est plus obligatoire à l'école à compter du lundi 4 octobre. En Nouvelle-Aquitaine, les écoliers de primaire de six départements pourront le retirer. C'est le cas en Dordogne, dans les Landes, en Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Creuse. Ailleurs, il reste obligatoire. Une décision basée sur le taux d'incidence qui doit repasser sous le seuil d'alerte (50 cas pour 100.000 habitants) durant cinq jours consécutifs.

En Charente, par exemple, où les enfants garderont le masque lundi, la représentante de l'ARS au niveau départemental, Atika Rida-Chafi, explique que l'évolution est préoccupante : "Ce qu'on regarde, surtout, c'est la rapidité avec laquelle on a basculé au-delà du seuil de 50 cas pour 100.000 habitants. Le taux d'incidence a augmenté de 100% en une semaine." (voir la situation sanitaire en infographie en fin d'article).

Où doit-on encore porter le masque ?

Depuis le 9 août dernier, la règle générale, c'est que le masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos dans lesquels on rentre avec un pass sanitaire. Mais la préfecture peut le demander ou imposer d’autres restrictions. Qu’en est-il dans les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine ? Nous avons rassemblé les informations communiquées par les préfectures aux rédactions de France Bleu ou sur leur site internet. Voilà ce que ça donne.

Charente

Le 17 juin dernier, par arrêté, le masque est devenu obligatoire dans un rayon de 50 mètres aux abords et au sein des lieux suivants :

marchés, brocantes, ventes au déballage, manifestations soumises à déclaration

gares et abri-bus

écoles, collèges, lycées au moment des entrées et sorties de cours

toute file d’attente, en intérieur ou en extérieur

Charente-Maritime

Depuis le 21 septembre, le masque n'est plus obligatoire en extérieur dans le département. Pour le reste, voici la situation en détail au 22 septembre.

Bibliothèques, fêtes de mariage, musées, parcs à thème, restaurants, bars, établissements sportifs de plein air, couverts (y compris piscines), hébergement touristique (camping, gîte) et hôtels : le masque n'est plus obligatoire sous réserve de présenter un pass sanitaire. Le port du masque peut être imposé par l’exploitant.

sous réserve de présenter un pass sanitaire. Le port du masque peut être imposé par l’exploitant. Conseil municipal et assemblées délibérantes locales : le port du masque reste obligatoire

Brocantes, vide-greniers : le port du masque n’est pas obligatoire.

Marchés couverts : le port du masque est obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus. Le port du masque n’est pas obligatoire dans les marchés extérieurs

Corrèze

Le masque n’est plus obligatoire en extérieur, ni en intérieur dans les lieux soumis au pass sanitaire.

Creuse

A partir du 4 octobre, le masque n’est plus obligatoire sur les marchés, ni dans les lieux très fréquentés, a fait savoir la préfecture ce vendredi 1er octobre. La préfecture de la Creuse rappelle également que le masque est toujours obligatoire en intérieur. Pour ce qui est des lieux soumis au pass sanitaire, comme par exemple les restaurants, c'est au propriétaire du lieu de déterminer si oui ou non il souhaite imposer le port du masque dans son établissement.

Dordogne

Les dispositions générales s’appliquent, donc le masque n’est plus obligatoire dans les lieux soumis à un pass sanitaire. En extérieur, le masque avait été rendu obligatoire sur 15 marchés de Dordogne à partir du 22 septembre. De nouvelles mesures seront annoncées sur les marchés dans les prochains jours.

Gironde

Depuis le vendredi 1er octobre 2021, le port du masque n’est plus obligatoire dans les établissements qui reçoivent du public tels que les restaurants, les bars, les cinémas, les salles de sports, les piscines, les musées, les bibliothèques... dont l’accueil est soumis à la présentation d’un pass sanitaire.

Le port reste obligatoire (pour les 11 ans et plus) : dans les marchés, les brocantes et ventes aux déballages ouverts, les files d’attente, aux abords des établissements scolaires, aux stations et arrêts de transports en commun, etc.

Le port du masque reste également obligatoire à Bordeaux dans les rues Sainte-Catherine et Porte Dijeaux de 12h à 19h.

Landes

Le port du masque reste obligatoire dans tout le département pour toute personne de 11 ans ou plus, dans les seuls lieux ou situations suivantes :

rassemblements, réunions, activités ou services organisés sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public créant une concentration de personnes ;

marchés, brocantes, vente au déballage ou activités assimilées ;

périmètre de 50 mètres autour des établissements scolaires (maternelle, élémentaire, collège, lycée et enseignement supérieur) ;

files d’attente qui se formeraient aux abords des stades et arènes, salles de spectacle et de projection, établissements sportifs et chapiteaux/tentes, salles de jeux, musées, gares, magasins, restaurants et bars, établissements culturels et fêtes foraines.

Lot-et-Garonne

Des dispositions avaient été prises au début du mois, applicables jusqu’au 30 septembre. Le port du masque restait obligatoire pour les piétons âgés de 11 ans et plus dans les zones d’affluence et de concentration de personnes, et où elle est déjà largement rentrée dans les habitudes :

aux abords des établissements d’enseignement et de formation professionnelle, centres de loisirs et structures d’accueil petite enfance (crèches, relais assistante maternelle, etc) dans un rayon de 50 mètres ;

aux abords des arrêts de transport en commun dans un rayon de 50 mètres ;

dans les marchés alimentaires, brocantes et ventes au déballage ;

dans les fêtes de village ou tout évènement où le passe sanitaire n’est pas exigé ;

dans les manifestations revendicatives ;

dans les zones commerciales.

Pyrénées-Atlantiques

Jusqu'au 3 octobre 2021 inclus, le port du masque est obligatoire, pour toutes les personnes âgées de 11 ans ou plus, par arrêté préfectoral :

sur les marchés de plein vent, brocantes, ventes au déballage, sur l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques, pendant leurs horaires d’ouverture ;pour les participants à une manifestation sur la voie publique telle que mentionnée à l’article L.211-1 du code de la sécurité intérieure ;

dans les établissements recevant du public, lieux, services et événements soumis au passe sanitaire (mentionnés au II de l'article 47-1 du décret n°2021-699 du 1er juin modifié) sauf pour les pratiquants d'activités physiques et sportives, y compris la danse

dans les files d'attentes générées à l'entrée d'établissements recevant du public (cinémas, stades, festivals…).

Deux-Sèvres

Le port du masque est obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus dans les lieux ou évènements générant une affluence importante :

marchés, brocantes, ventes au déballage, rassemblements notamment revendicatifs, transports en commun et aux abords de ceux-ci,

pôles d’échanges des réseaux de transport (liste en annexe de l’arrêté préfectoral),

à moins de 50 mètres des entrées réservées au public des accueils collectifs de mineurs aux horaires ouvrables,

à moins de 50 mètres des entrées de lieux de culte pour les cérémonies et offices,

toute file d’attente ou lieu d’attente groupée pour les commerces, services, lieux culturels ou de loisirs.

Vienne

Voici les dispositions qui s’appliquent jusqu’au 18 octobre 2021 inclus.

Le port du masque est obligatoire, en extérieur, dans les marchés, brocantes, braderies, vide-greniers, ventes au déballage ainsi que dans tout espace extérieur donnant lieu à des files d’attente.

Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble des parcours des cérémonies publiques et manifestations au sens de l’article L211-1 du Code de la sécurité intérieure.

Le port du masque est obligatoire en extérieur aux abords immédiats des entrées et sorties des établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Cette obligation s'applique en période scolaire dans un périmètre de 50 mètres desdits établissements, 30 minutes avant et après les horaires réguliers d'ouverture et de fermeture.

Le port du masque est obligatoire en extérieur aux abords des gares dans un périmètre de 50 mètres ainsi qu’aux abords immédiats des stations et arrêts des transports en commun aux horaires de fonctionnement du service de transport.

Le port du masque est obligatoire en extérieur aux abords des lieux de cultes dans un périmètre de 50 mètres. Cette obligation s’applique lors des horaires d’entrée et de sortie des cérémonies religieuses.

Le port du masque est obligatoire de 17 heures à 2 heures dans les rues suivantes de la ville de Poitiers : rue du Chaudron d’Or, rue des Grandes Écoles et pllace Charles de Gaulle.

Le port du masque dans les milieux clos demeure obligatoire (entreprises, magasins, transports…).

Il est à noter que l’obligation du port du masque ne s’applique pas :

aux enfants de moins de 11 ans ;

aux personnes pratiquant une activité physique ;

aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui respectent les autres mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Haute-Vienne

Le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire sauf exceptions prévues par l'arrêté préfectoral (regroupements, files d’attente, marchés, stades…). Le port du masque dans les milieux clos reste obligatoire (entreprises, magasins, transports…).

Sur l'ensemble du département de la Haute-Vienne, quelque soit la population de la commune, le port du masque est obligatoire dans les espaces suivants pour toute personne de plus de 11 ans :

dans les commerces, administrations, marchés et manifestations de toutes sortes ;

dans les files d'attente et sur les parcs de stationnement des commerces;

aux abords des établissements recevant du public.

