La préfecture des Bouches-du-Rhône rend le port du masque obligatoire dans tout le département, de 6h du matin à minuit, dès ce samedi. Dans le Var également, la préfecture étend le port du masque obligatoire, mais uniquement à l'est du département.

Coronavirus : port du masque obligatoire dans toutes les Bouches-du-Rhône et certaines communes du Var

Elle l'avait déjà fait début septembre, mais était revenue sur sa décision. Finalement la préfecture des Bouches-du-Rhône rend de nouveau le port du masque obligatoire dans tout le département, de 6h du matin à minuit.

Une mesure qui prend effet dès ce samedi et concerne "toute personne de onze ans ou plus se trouvant sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public".

Dans le Var en revanche, tout le département n'est pas concerné

Dans le Var également, la préfecture étend le port du masque obligatoire, dès ce samedi. Cela ne concerne pas tout le département mais uniquement l'est : à Fréjus, Saint-Raphaël, Draguignan, ainsi que toutes les communes du Golf de Saint-Tropez.