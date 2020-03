Coronavirus : Pour éviter de jeter leur production, des fromagers lancent un appel sur Facebook

Le confinement, c'est aussi la galère pour les éleveurs. À Baillargues, les propriétaires de "La chèvre baillarguoise", un élevage de chèvres bio, doivent faire face à la baisse de de leur ventes. Avec le confinement, ils ont perdu la majeure partie de leurs clients, restaurants et écoles, notamment. Ils cherchent maintenant une solution pour écouler leurs stocks en limitant la perte.

Plus de place pour stocker

"Nos chèvres, on ne peut pas leur dire d'arrêter de faire du lait, ce n'est pas possible, explique Cédric Carpentier, l'un des propriétaires. Mais on a des difficultés à écouler nos produits. On en est à un point où on fabrique 550 fromages par jour et on vend à peu près 250. Chaque jour, j'ai un solde d'environ 300 fromages invendus qui se mettent en stock dans ma cave d'affinage. Il va y avoir un problème de place, ce qui me pousserait à envisager d'arrêter ma production, c'est à dire de détruire ou de donner".

Il y a quelques jours, il a mis en ligne une vidéo, vue depuis par près de 20.000 personnes, pour expliquer sa situation et appeler à la solidarité.

L'appel a été entendu

En quelques heures, les appels et les commandes se sont multipliés. "On a vue des gens se regrouper par quartier, dans des immeubles, pour nous faire des commandes groupés, raconte, sourire aux lèvres, Cédric Carpentier. Le magasin Leclerc de Saint-Aunès nous a dégagé une tête de gondole pour la semaine, d'autres magasins nous ont proposé des promotions. Ce sont des signaux forts qui vont nous permettre de passer les dix-quinze jours à venir sans avoir à détruire quoi que ce soit de notre production, c'est vraiment fabuleux !", se réjouit-il.

Les commandes peuvent être livrées dans plusieurs dizaines de communes du département. Il est également possible de passer récupérer ses commandes directement au magasin, sans sortir de son véhicule. Une entreprise montpelliéraine a créé à la hâte un site internet pour passer commande en ligne : https://www.lafermedebaillargues.fr/