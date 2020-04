Confinement: interdiction de courir, de s'asseoir ou de sortir sans masque... ces villes qui durcissent le ton

Il est désormais interdit de faire du sport en journée en Île-de-France et si vous être surpris en train d'éternuer dans la main à Marcq-en-Barœul, il vous en coûtera une amende. A l'appel du ministère de l'Intérieur, de plus en plus de mesures sont prises pour éviter le relâchement du confinement.

Alors que le confinement est entré dans sa quatrième semaine en France, avec l'arrivée du beau temps et des vacances pour la zone C, un certain relâchement a pu se faire ressentir ici et là. De nombreux témoins ont ainsi rapporté, sur le littoral, des maisons de vacances aux volets désormais ouverts, des promeneurs et des coureurs plus nombreux dans la capitale ou ailleurs. Pour éviter une flambée des contaminations au coronavirus, de nombreuses villes et de nombreux préfets ont donc décidé de sévir.

Ainsi à Paris, il est désormais interdit de pratiquer toute activité sportive individuelle dans la capitale entre 10 heures et 19 heures. La maire Anne Hidalgo a précisé sur Franceinfo qu'il ne s'agissait pas "d'interdire" la pratique sportive mais de "la concentrer sur des horaires où on trouvera moins de monde dans la rue". Une mesure similaire a été adoptée ce mardi, sur décisions préfectorales, dans les département voisins du Val-de-Marne, Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.

Même chose dans le petit village des Grandes-Ventes en Seine-Maritime. "On n'a jamais vu autant de personnes se mettre à la marche et au footing : c'est une façon détournée de pouvoir prendre l'air", condamne le maire Nicolas Bertrand.

En Île-de-France, les amendes se font aussi plus nombreuses, "pour beaucoup", "le seul moyen de pédagogie qui fonctionne" selon le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire.

Sur une grande partie du littoral océanique et du sud-est de la France, les locations saisonnières sont désormais interdites par des arrêtés depuis ce week-end, par crainte d'un afflux de vacanciers.

En Guadeloupe, le week-end pascal se fera sous cloche. Le préfet a pris ce lundi soir un arrêté qui restreint "la liberté de circuler, d'aller et venir et de commerce sur l'ensemble de l'archipel pour le week-end pascal, du samedi 11 avril à 14H00 jusqu'au mardi 14 avril à 07H00". Tout les déplacements, sauf pour se rendre au travail ou pour "des motifs de santé ne pouvant être différés", sont interdits.

Dans le Nord, à Marcq-en-Barœul, éternuer sans mettre la main (ou encore mieux : le coude) devant votre bouche vous coûtera désormais 68 euros, de même que cracher sur la voie publique et abandonner des masques ou des gants. Des "mesures complémentaires d'hygiène et de propreté" pour le maire, qui a pris un arrêté dès le 2 avril.

Obligation de porter un masque

A Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, le maire UDI Philippe Laurent a annoncé ce lundi avoir pris un arrêté obligeant tous les habitants de plus de 10 ans à se couvrir le nez et le visage avant de sortir, sans quoi il vous en coûtera 38 euros. L'édile, également secrétaire général de l'Association des maires de France (AMF), espère que cet arrêté, le premier à sa connaissance, agira comme une "incitation morale" auprès des autres maires de France.

A Nice, le maire LR Christian Estrosi (lui-même testé positif au coronavirus) a annoncé que tous les Niçois allaient recevoir d'ici une dizaine de jours "un masque réutilisable pendant un mois", soit la version en tissu et lavable du masque de protection. S'en suivra un arrêté qui imposera "à tous ceux qui seront dehors sur le domaine public" de porter un masque, a ajouté M. Estrosi sur TF1. Le maire de Nice a également décidé de mettre en place un couvre-feu à 20 heures, dans les quartiers où les verbalisations ont été les plus nombreuses. La pratique sportive est aussi limitée à certains créneaux.

A Mandelieu-la-Napoule, toujours dans les Alpes-Maritimes, le maire Sébastien Leroy veut lui aussi équiper tous ses habitants en masques et les rendre obligatoires, même pour les coureurs.

La maire de Paris a également évoqué la possibilité de rendre obligatoire le port du masque de protection pour tous les Parisiens dans la rue.

S'assoir sur un banc

A Biarritz, ce mardi, la commune a d'abord indiqué avoir pris un arrêté pour interdire la "station assise de plus de deux minutes" sur ses bancs, ce qui a suscité la critique des internautes. Plus tard dans la journée, le maire sortant, Michel Veunac, a finalement plaidé "la maladresse" et retiré cette partie de l'arrêté.

A Béziers en revanche, où un couvre-feu est en place entre 21 heures et 6 heures, il n'est plus possible de s'asseoir en ville : "Puisqu'il y a eu un relâchement dans le respect du confinement, la ville a décidé de procéder à l'enlèvement des bancs publics", a indiqué sur son compte Twitter la municipalité dirigée par Robert Ménard.