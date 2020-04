Coronavirus : pour Pâques, le chocolatier perpignanais Cémoi offre 40 tonnes de chocolat aux soignants

Dans un communiqué, le groupe Cémoi indique offrir 175.000 de ses produits aux professionnels de santé et de secours à travers la France. Le Pays Catalan, berceau de l'entreprise, n'est évidement pas oublié.

Ils auraient sans doute préféré des masques FFP2 mais le chocolat, au moins, c'est bon pour le moral ! 40 tonnes de moulages, d'œufs de Pâques, de petits oursons guimauves, de tablettes de chocolat, de pâtes de fruits ou autres gaufrettes sont en ce moment en chemin vers les hôpitaux, cliniques, EHPAD ou casernes de pompiers situés autour des neuf usines françaises du chocolatier Cémoi.

Cémoi, créée dans les Pyrénées-Orientales (en 1814 à Arles-sur-Tech) et qui dispose d'une usine à Perpignan, n'a évidemment pas oublié le Pays Catalan : des chocolats ont été livrés notamment à l'hôpital de Perpignan et au sein de la clinique Saint-Pierre. Des établissements de santé de l’Orne, du Nord, de Gironde, de la Loire, de l’Aube, du Bas-Rhin et de Savoie ont aussi bénéficié du geste du chocolatier.

Réception des chocolats aux CHU de Perpignan - Cémoi