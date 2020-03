Coronavirus : pourquoi la limite des rassemblements autorisés est fixée à 5.000 personnes ?

Concerts annulés, salons reportés... La liste des événements perturbés par le coronavirus ne cesse de s'allonger. En vertu d'une décision prise samedi 29 février, tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné sont interdits.

Mais pourquoi ce chiffre de 5.000 personnes ? Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, s'en est expliqué lundi. "En France, nous avons un seuil assez classique de grands événements situé à 5.000 personnes. C'est à partir de ce seuil qu'il y a une déclaration au préfet. Ça nous paraissait raisonnable pour éviter les trop grands rassemblements et ne pas gêner la vie de certains territoires."

Mais l'explication ne convainc pas tout le monde. "A 5.000, c'est risqué mais à 4.500 c'est bon..." a fait mine de s'interroger M Pokora. Le concert du chanteur prévu à l'AccorHotel Arena le 14 mars a été annulé comme ceux de Ninho et Tryo avant lui.

Les musées et les transports pas concernés

D'autres, comme les personnels du musée du Louvre qui ont exercé leur droit de retrait pendant deux jours, se demandent pourquoi les musées parisiens ne sont pas concernés. Alors même que des milliers de personnes s'y pressent chaque jour. Explication avancée : les visiteurs ne sont pas statiques comme dans une salle de spectacle.

Mais en vertu de ce principe, les salons, où les visiteurs sont aussi en mouvement, ne devraient pas être concernés par la mesure. Or, la quasi-totalité des événements qui devaient se tenir au Parc des expositions de la Porte de Versailles, comme le salon du Manga ou celui du Tourisme par exemple, sont annulés ou reportés.

Dans les transports en revanche, les voyageurs sont immobiles. Et pourtant pas de restrictions. Oui mais "on n'y passe pas beaucoup de temps", a justifié Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement sur RTL dimanche 1er mars.

Evénements en plein air : règle à géométrie variable

En principe, les manifestations ouvertes ne sont pas concernées par cette interdiction. Et pourtant, le semi-marathon de Paris dimanche 1er mars a été reporté. Raison avancée : c'est un événement qui brasse des populations qui viennent d'endroits où le virus circule. En outre, "dans une course à pied, on crache beaucoup", fait remarquer Sibeth Ndiaye, "or la transmission du virus se fait par des gouttelettes. Donc on fait le choix de l'annuler".

Les matchs de Ligue 1 et de Top 14 ne sont pour le moment pas soumis à des restrictions particulières. "Mais chaque rencontre sera étudiée au cas par cas", a indiqué mardi la ministre des Sports Roxana Maracineanu. En Ligue 2, un premier match, Chambly-Le Mans, se tiendra à huis clos vendredi. L'hypothèse d'un huis clos pour le match PSG-Dortmund est également envisagée même si aucune décision n'est prise pour le moment.