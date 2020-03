Coronavirus : six cas confirmés à Biéville-Beuville, le préfet du Calvados rappelle les mesures de précaution

Six nouveaux cas de coronavirus ont été diagnostiqués lundi soir à Biéville-Beuville, ont confirmé ce mardi matin le préfet du Calvados Philippe Court et Christine Gardelle la directrice générale de l'Agence régionale de Santé de Normandie, en direct sur France Bleu Normandie au micro de Michel Legorjus.

Il s'agit de six personnes qui ont participé au même cours de gymnastique dans la commune. Elles doivent rester confinées chez elles pendant quatorze jours.

Une étude épidémiologique est en cours à Biéville-Beuville. Une équipe médicale va être envoyée sur place ce mardi pour savoir si des cas circulent librement dans cette commune de 3400 habitants, auquel cas elle deviendrait un "cluster", autrement dit un foyer de contagion.

Philippe Court le préfet du Calvados et Christine Gardelle la directrice générale de l'ARS de Normandie Copier

L'école primaire fermée

L'école primaire qui compte 350 élèves est fermée jusqu'à nouvel ordre. Aucun enfant ou enseignant n'est à priori contaminé. Le préfet du Calvados Philippe Court a précisé qu'il s'agissait d'une mesure de précaution.

Pour les parents qui se posent des questions, une cellule d'informations et d'écoute a été mise en place par l'Education nationale dans le Calvados au 02 31 45 95 00

Autre mesure prise dans la commune, les rassemblements de plus de 50 personnes sont désormais interdits. Interrogé sur les élections. municipales, Philippe Court a répondu qu'elles auraient bien lieu ce dimanche 15 mars et le dimanche 22 pour le second tour. Des mesures de précautions seront prises, notamment éviter une trop grande concentration de personnes dans les bureaux de vote.

Carnaval étudiant de Caen probablement annulé

Le préfet du Calvados a rappelé que toutes les manifestations de plus de 1.000 personnes sont interdites dans le calvados. Il est probable que le carnaval étudiant de Caen qui devait se tenir le 2 avril prochain soit annulé. Il devait rassembler plus de 20 000 personnes.

Cette mesure a pour but d'éviter les contacts mais aussi pour éviter de disperser les moyens et les personnels de santé déjà sollicités par l'épidémie de coronavirus.

Chômage partiel et délais de paiement pour les entreprises

Les entreprises subissent une baisse importante d'activité à cause de l'épidémie de coronavirus. Des délais de paiement vont être accordées notamment pour l'Ursaaf et la fiscalité, a précisé le préfet du Calvados sur France Bleu Normandie.

Le dispositif d'activité partielle est déclenché. Les entreprises concernées vont pouvoir mettre au chômage partiel leurs salariés. L'aide correspondra à environ 70% du montant du Smic.

En cas de symptôme, on appelle le 15

Le préfet a rappelé les précautions essentielles. En cas de symptôme, on appelle le 15 et on ne va surtout pas chez son médecin traitant où on peut contaminer les autres patients dans la salle d'attente mais aussi son généraliste.