Coronavirus : premiers décès chez les soignants d'Île-de-France

"Bouleversé ce soir par la mort de la directrice des soins de l'hôpital de Montfermeil et d'un responsable de l'ARS IDF", a réagi sur Twitter le célèbre urgentiste Patrick Pelloux, ce lundi 30 mars. Ces décès en l'espace de quelques heures, sont en effet les premiers au sein de la communauté médicale et de l'Agence régionale de Santé d'Île-de-France. "Nous ne lâcherons pas le combat, vaillant et courageux nous sauverons le plus de malades tous ensemble", a conclu le médecin.

"Chaque jour nous apprenons des décès de personnes frappées par le Coid-19. Chacun de ces morts est un bouleversement. Hier encore, tout près de nous, c'est la directrice des soins d'un établissement public de la région et le directeur d'une clinique, tous deux sur le front du Covid, qui sont décédés. Aujourd'hui, c'est l'Agence régional de santé d'Ile-de-France qui est à son tour frappée", a de son côté, confirmé Aurélien Rousseau, directeur de l'ARS.

Il s'agit d'un agent du secrétariat général qui venait de passer plusieurs jours et plusieurs week-ends, au sein de la cellule téléphonique mise en place par l'ARS. "Parmi les premiers à répondre à l'appel à la mobilisation interne", détaille l'Agence. Il était à quelques mois de la retraite.