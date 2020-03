Coronavirus : près de 3 000 contrôles en Creuse en l'espace de deux jours

Gendarmes et policiers creusois ont multiplié les contrôles depuis deux jours, pour faire respecter les mesures de confinement. Près de 3 000 contrôles ont été effectués sur tout le département. Et 29 infractions ont été relevées.

Comme partout en France, la gendarmerie et la police sont mobilisés en Creuse pour faire respecter les mesures de confinement. Depuis le mercredi 18 mars 2020, 2 921 contrôles ont été effectués sur tout le département. Les forces de l'ordre ont contrôlé 2 210 véhicules, 630 piétons, et 81 commerces. Au total, 29 verbalisations ont été dressées. Les opérations de contrôle se poursuivront tout au long de la période de confinement.

Une amende de 135 euros

Désormais, les manquements à la loi sont sanctionnés. Les personnes qui ne peuvent présenter son attestation de déplacement dérogatoire dûment complétée, datée et signé ou son justificatif de déplacement professionnel sont en infraction et sont passibles d'une amende d’un montant de 135 euros. Pour freiner l’avancée de la maladie, les déplacements doivent se limiter aux seuls motifs autorisés par l’attestation.

Nouveau justificatif de déplacement professionnel

Un nouveau justificatif de déplacement professionnel est mis à disposition sur les sites officiels du gouvernement. Plus détaillé que l’ancien, l’employeur doit à présent y faire figurer la nature ainsi que le lieu d’exercice de l’activité professionnelle. Le moyen de déplacement et la durée de validité du justificatif sont également à renseigner.

Attestation permanente pour les exploitants agricoles

Pour faciliter le travail des agriculteurs, la Préfète de la Creuse a décidé d’autoriser une attestation permanente pour les exploitants agricoles. Cette attestation est à télécharger sur les sites internet de la chambre d’agriculture de la Creuse, de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs. Elle n’est valable que dans le cadre de déplacements professionnels.

Carte professionnelle

La carte professionnelle attestant d’une mission nécessitant des déplacements fréquents peut se substituer au justificatif de déplacement professionnel pour les professions suivantes : élu, corps préfectoral, policier, gendarme, magistrat, pompier, fonctionnaire effectuant des missions d’inspections, profession médicale ou paramédicale, journaliste, employé d’un gestionnaire de réseau (Enedis, GRDF, EDF, etc). La carte professionnelle n’est recevable en cas de contrôle que pour les déplacements domicile-travail et non pour les déplacements pour motif personnel.

La pièce d'identité

Ne l'oubliez pas ! Elle doit être présentée à la demande du policier ou du gendarme à l’occasion de tout contrôle.