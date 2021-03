Coronavirus : près de 300 personnes réunies à Lyon pour une fête sauvage

Entre 200 et 300 personnes se sont rassemblées mardi soir sur les quais de Saône à Lyon. Les jeunes, âgés entre 15 et 25 ans, se sont dispersés dans le calme. La préfecture dénonce "un rassemblement irresponsable et inacceptable" et a saisi le parquet.