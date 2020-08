Coronavirus : près de deux Français sur trois favorables au port du masque à l'extérieur

Les Français sont majoritairement favorables au port du masque à l'extérieur, c'est l'enseignement d'un sondage ifop pour le Journal du Dimanche. En effet, selon l'enquête réalisée entre le 5 et le 7 août, 64% des personnes interrogées souhaitent qu'il devienne obligatoire dans les lieux publics ouverts. 36% se disent en revanche opposées à cette mesure.

Déjà de nombreuses villes imposent le masque

L'opinion publique a donc évolué par rapport à un précédent sondage réalisé mi-juillet par Ifop-Fiducial pour CNews et Sud Radio. Il y a un mois, 56% des Français se disaient contre l'obligation de porter un masque dans les lieux publics ouverts, et seuls 44% d'entre eux soutenaient une telle mesure.

Pour rappel, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos en France depuis le 20 juillet sous peine d'une amende de 135 euros. Cette mesure s'étend à l'extérieur dans de nombreuses villes du pays, notamment Paris et une partie de l’Île-de-France. Le masque y sera en effet obligatoire dès ce lundi. C'est déjà le cas à Lille, Marseille ou encore Rennes.

"La situation est très fragile"

Dans une interview toujours au JDD, Jean-François Delfraissy, le professeur à la tête du Conseil scientifique, estime que l'obligation du port du masque à l'extérieur simplifierait le message gouvernemental et allait "s'imposer naturellement".

Selon l'immunologue, "la situation paraît contenue mais elle reste très fragile", et elle peut "basculer à tout moment" vers une reprise incontrôlée. Ce vendredi, la Direction générale de la Santé indiquait 2.288 nouveaux cas en seulement une journée et s'inquiétait d'une circulation "plus active" du virus.

"Certains indicateurs atteignent des niveaux très élevés, les clusters (cas regroupés, ndlr) sont certes bien repérés mais ils sont très nombreux. Heureusement, il n'y a aucun signal d'alarme en termes d'hospitalisations. L'épidémie semble différente, elle touche une population plus jeune", a précisé Jean-François Delfraissy.